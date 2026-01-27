본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]하나 "LG유플러스, 목표가 2만원으로 상향…투자의견 매수”

임춘한기자

입력2026.01.27 07:53

수정2026.01.27 07:59

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 27일 LG유플러스 에 대해 주주환원 증가 기대감 등을 고려해 12개월 목표주가를 2만원으로 25% 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


[클릭 e종목]하나 "LG유플러스, 목표가 2만원으로 상향…투자의견 매수”
AD
원본보기 아이콘

김홍식 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 " 서비스매출액 증가 및 비용 감소에 힘입어 올해 높은 이익 성장이 예상되고, 전년 대비 100억원 이상 증액된 자사주 매입이 전망된다"며 "주주환원 수익률이 6%에 달해 여전히 투자 매력도가 높다"고 밝혔다.

다음달 실적 발표 이후 주주환원 증대 기대감 확산이 예상되므로 이제 다시 매수 강도를 높일 필요가 있겠다는 분석이다.


김 연구원은 "SKT 영업 정지 탓에 5G 가입자 증가 폭이 커 올해 이동전화매출액 성장 폭이 당초 예상보다 높게 나타날 것"이라며 "인원 감축 효과로 인건비 및 제반 경비 정체 양상이 나타날 전망"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?

새로운 이슈 보기