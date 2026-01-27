[클릭 e종목]하나 "LG유플러스, 목표가 2만원으로 상향…투자의견 매수”

하나증권은 27일 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,190 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,340 2026.01.27 개장전(20분지연) 관련기사 이달만 '14% 상승', 반전 노린다… 수익률 꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화LG유플러스 "개인정보 유출 과징금·피해보상, 수익에 부정적 영향 가능성"카카오페이, 생성형AI '페이아이'에 통신사 멤버십분석 도입 전 종목 시세 보기 close 에 대해 주주환원 증가 기대감 등을 고려해 12개월 목표주가를 2만원으로 25% 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김홍식 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 " 서비스매출액 증가 및 비용 감소에 힘입어 올해 높은 이익 성장이 예상되고, 전년 대비 100억원 이상 증액된 자사주 매입이 전망된다"며 "주주환원 수익률이 6%에 달해 여전히 투자 매력도가 높다"고 밝혔다.

다음달 실적 발표 이후 주주환원 증대 기대감 확산이 예상되므로 이제 다시 매수 강도를 높일 필요가 있겠다는 분석이다.

김 연구원은 "SKT 영업 정지 탓에 5G 가입자 증가 폭이 커 올해 이동전화매출액 성장 폭이 당초 예상보다 높게 나타날 것"이라며 "인원 감축 효과로 인건비 및 제반 경비 정체 양상이 나타날 전망"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>