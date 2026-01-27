경기도, 설 연휴 대비 철도건설현장 종합점검…‘안전·임금체불’ 집중 확인

설 연휴 대비 도시행 철도건설 현장 점검 실시

옥정-포천선 3개 공구·도봉산-옥정선 3개 공구 현장 대상

경기도는 설 연휴를 대비해 '철도건설현장 종합점검 계획'에 따른 현장 중심 점검을 추진한다.

경기도는 설 연휴를 대비해 '철도건설현장 종합점검 계획'에 따른 현장 중심 점검을 추진한다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

27일부터 2월 4일까지 도봉산~옥정선 현장의 3개 공구와 옥정~포천선 현장의 3개 공구를 순차적으로 점검한다.

점검 사항으로는 폭설·결빙 대비 대응계획과 제설장비 작동상태, 화재·전기 안전상태 등의 안전관리 점검과 차량과 보행자 통행시 현장 주변 교통관리 등이다.

또 무너짐(붕괴) 재해 예방을 위한 굴착사면, 흙막이 지보공, 옹벽 및 석축, 관로공사, 비계 등 구조물 위험요인 등도 살펴본다. 이와 함께 건설근로자 임금 및 장비대금 지급 실태, 비상연락망 운영과 대피계획 이행 여부를 집중 확인할 예정이다.

박영신 경기도 철도건설과장은 "경기도는 설 연휴 기간에도 철도건설현장의 안전과 상생을 최우선 가치로 삼아 재해와 임금체불 없는 현장을 반드시 만들겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>