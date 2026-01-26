본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

코스닥 매수 사이드카 발동…코스닥150선물 6% '급등'

임춘한기자

입력2026.01.26 10:32

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스닥 지수가 급등하면서 26일 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카) 조처가 발동했다. 이는 올해 처음으로 지난해 4월10일 이후 9개월만이다.


6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수, 환율 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수, 환율 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

코스닥150 선물가격은 이날 전일종가 1669.50에서 1774.60으로 6.29% 올랐고 현물지수는 1657.10에서 1765.95로 6.56% 상승한 상황이 1분간 지속됐다.

발동시점으로부터 5분간 프로그램매매 매수호가 효력은 정지됐으며, 발동 5분 경과 후 사이드카는 자동 해제됐다.


사이드카는 선물시장 급등락이 현물 시장에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 제도다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150선물 기준가 대비 6% 이상 상승 및 코스닥150 지수 3% 이상 상승이 1분간 지속될 경우 발동된다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기