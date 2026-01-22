본문 바로가기
번개장터, 2025 세컨핸드 리포트 공개

최호경기자

입력2026.01.22 09:46

번개장터는 2025년 한 해 동안 번개장터에서 이루어진 거래 데이터를 분석한 '2025 세컨핸드 리포트'를 22일 발표했다.


번개장터는 지난해 월간 활성사용자(MAU)가 735% 증가했고, 크로스보더 중고거래 부문에서 높은 성장을 달성했다고 분석했다. 전 세계 200여개국 유저들이 대상인 글로벌 번개장터의 거래 건수도 전년 대비 280% 성장률을 기록한 것으로 나타났다. 한국에서 약 1만3000km 떨어진 남아프리카공화국에 K뷰티 기기가 배송되거나, 약 1만9000km 거리의 파라과이에서 BTS 굿즈를 구매하는 사례도 확인됐다.

번개장터, 2025 세컨핸드 리포트 공개. 번개장터

국내 거래에서는 제주 서귀포와 강원 양구 사이의 574km를 가로질러 '아델 LP'가 거래되는 등 전국적으로 유저들의 '취향 중심적 이동'이 두드러진 것으로 나타났다. 구하기 힘든 빈티지 모델이나 한정판을 찾는 세대 간 소통도 활발했다. 76세 판매자가 29세 구매자에게 루이비통 가방을 판매하는 등 사례도 나왔다.


아울러 이용자들은 평일 오전 7~10시 사이, 출근 시간대에 가장 빠르게 구매를 완료한 것으로 나타났다. 이 시간대에는 닌텐도, 아이폰, 에어팟 등 전국 단위 시세를 한눈에 비교할 수 있는 '망설임 없는 쇼핑'이 집중됐다는 분석이다. 날씨와 셀럽이 소비 결정에 가장 큰 영향을 주는 것으로도 확인됐다.


번개장터 관계자는 "국경과 언어를 넘어 원하는 물건을 찾아 결제할 수 있는 K리커머스 플랫폼으로서 사용자 경험 고도화 노력은 계속될 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
