경제
농협은행, 퇴직연금 원리금비보장 운용수익 5대 은행 1위

오규민기자

입력2026.01.22 08:43

NH농협은행이 퇴직연금 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인형 IRP 전 제도에 결쳐 원리금비보장상품 운용 수익률이 5대 은행 중 1위를 달성했다고 22일 밝혔다.


금융감독원 통합연금포털 지난해 4분기 공시에 따르면 농협은행 퇴직연금 원리금비보장상품의 운용 수익률은 DB 19.93%, DC 21.55%, 개인형IRP 22.04%로 퇴직연금 전 제도에 걸쳐 주요은행 1위를 기록했다.

농협은행은 지난 6월 은행권 최초 상장지수펀드(ETF) 운용전략을 포함한 로보어드바이저(RA) 일임서비스를 오픈하여 인공지능(AI) 기반 개인형IRP 자동 포트폴리오를 제공하고 있으며, '퇴직연금 전문인력 양성과정 교육' 및 지역별 퇴직연금 특화 세미나를 개최하는 등 퇴직연금 담당직원들의 역량강화에 노력을 기울였다.


농협은행 관계자는 "고객의 퇴직연금 수익률 제고를 위해 직원역량을 강화하고 다양한 운용 상품을 도입하는 등 차별화된 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

