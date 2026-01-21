"네이트온, 아이디 까먹어도 OK"…간편 로그인 기능 도입

카카오·네이버·구글·애플 계정으로 접속

'멀티 메신저'라는 새로운 트렌드 정조준

네이트커뮤니케이션즈는 메신저 서비스 네이트온에 소셜 로그인 기능을 도입해 사용자 접근성을 대폭 확대한다고 21일 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 '메신저의 빗장 풀기'다. 네이트온은 지난 14일부터 진행된 업데이트를 통해 네이트 회원이 아니더라도 별도의 ID 생성 없이 사용자가 기존에 보유한 소셜 계정만으로 즉시 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다. 지원하는 소셜 로그인 플랫폼은 ▲카카오 ▲네이버 ▲구글 ▲애플 등 총 4가지다.

사용자는 소셜 로그인 시 계정에 등록된 전화번호나 이메일 정보를 활용해 최소한의 정보 확인만 거치면 즉시 네이트온을 이용할 수 있다. PC와 모바일 어디서든 동일한 소셜 계정으로 끊김없이 연결되는 연속적인 사용 경험을 제공한다.

네이트온의 이러한 변화는 최근 메신저 시장의 새로운 흐름인 '멀티 메신저' 트렌드를 정조준하고 있다. 과거 하나의 메신저로 모든 소통을 해결하던 방식에서 벗어나, 목적과 관계, 상황에 따라 복수의 메신저를 구분해 사용하는 사용자가 늘어나고 있기 때문이다.

특히 일상적인 사적 대화는 모바일 중심의 개인 메신저를 사용하고, 업무 협업이나 대용량 파일 전송이 필요한 공적인 소통은 PC 환경 등에 최적화된 별도의 메신저를 선택하는 '공사 분리' 니즈가 뚜렷해지는 추세다. 네이트온은 이번 소셜 로그인 도입을 통해 외부 사용자를 적극 포용, 이들을 위한 가장 효율적인 '업무용 세컨드 메신저'로서의 입지를 굳힌다는 전략이다.

네이트온은 ▲대용량 파일 전송 및 관리 ▲메시지 회수 기능 ▲그룹 커뮤니케이션에 특화된 '팀룸' ▲원격 제어 등 업무 환경에 필수적인 기능들을 갖추고 있다. 이번 개방형 로그인 정책은 이러한 강점을 가진 네이트온으로의 유입을 가속화할 것으로 기대된다.

손형선 네이트온 본부장은 "보안과 편의성 사이의 균형을 강화하며 보다 많은 이용자가 안심하고 접근할 수 있는 메신저 환경을 구축해 나갈 계획"이라고 전했다.

한편 네이트온 소셜 로그인 기능은 PC 및 모바일 앱 최신 버전에서 바로 이용할 수 있으며, 사용자는 환경설정 메뉴를 통해 연동된 계정을 언제든지 관리할 수 있다.





