현대모비스, 자율주행·SDV차에 5G 무선통신 심는다

5G 무선통신 기반 안테나 일체형 텔레매틱스 솔루션(MTCU) 전시품. 현대모비스

텔레매틱스란 자동차에 정보통신기술을 접목해 운전 경로 안내, 사고 및 도난 감지, 원격 제어 등 기능을 제공하는 운전자 편의 기술이다. 현재 세계 대부분 차량용 텔레매틱스 기능은 4G 기반으로 작동하며, 현대모비스도 4G 기반 텔레매틱스 제품을 양산 중이다. 하지만 이동통신 세대가 4G에서 5G로 넘어가면서 모빌리티 분야에서도 기술 개발 경쟁이 치열해지고 있다.

현대모비스가 개발하는 5G 기반 차세대 텔레매틱스 기술은 커넥티드카 서비스 고도화를 위해 양산 적용을 준비하고 있는 차세대 기술이다.

4G 기반에서는 차량 내 무선 업데이트(OTA), 차와 스마트홈을 연결하는 카투홈 서비스, 인포테인먼트 콘텐츠 스트리밍 등 서비스만 가능한 반면, 5G 기반에서는 고정밀지도 서비스와 자율주행 원격제어, 초고화질 스트리밍 등 새로운 서비스가 가능하다. 특히 5G 통신 기반 제어 솔루션은 '소프트웨어 중심 차량(SDV)' 전환에도 필수적으로 요구되는 기술로 평가받고 있다.

현대모비스의 솔루션은 차량 밖으로 돌출된 안테나를 없애고, 내장형 제어기에 안테나 기능을 통합한 제품이어서 차량 디자인도 개선할 수 있는 것이 특징이다.

현대모비스는 차량용 텔레매틱스 시스템 개발 역량과 대규모 양산 경험에 통신 기술을 접목, 글로벌 시장에서 수주 경쟁력을 강화할 방침이다. 선도 기술을 조기에 확보하기 위해 국내 에이엠(AM) 등 다양한 이동통신 모뎀 전문사와 사업 협력도 진행하고 있다. 앞서 미국에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 차세대 텔레매틱스 기술을 전시, 글로벌 고객사를 대상으로 선보이기도 했다.

5G 무선통신 기반 안테나 일체형 텔레매틱스 솔루션(MTCU) 활용 분야. 현대모비스

자동차를 스마트폰처럼 다루거나 차별화된 이동 경험을 원하는 사용자가 늘면서 텔레매틱스 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 글로벌 텔레매틱스 제어기 시장은 올해 6400만대 규모에서 2030년 7700만대 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상된다.

정수경 현대모비스 전장BU장 부사장은 "차세대 커넥티드카 서비스 분야 빠른 시장 진입을 위해 올해 상반기까지 제품 개발을 완료하고, 글로벌 시장에서 시장 주도권을 확보해 나가겠다"고 말했다.





