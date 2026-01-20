예천천문우주센터, ‘목성 공개관측회’ 재개…겨울밤 하늘에 갈릴레이 위성 뜬다

24일 밤 1시간 운영

네이버 예약 선착순 40명

경북 예천천문우주센터가 기상 악화로 한 차례 취소됐던 '목성 공개관측회'를 시민 성원에 힘입어 다시 연다. 겨울철 밤하늘에서 지구와 가까워진 목성을 직접 관측할 기회로, 과학문화 체험 수요가 다시 한번 모일 것으로 기대된다.

예천천문우주센터는 오는 24일 오후 7시부터 8시까지 센터 천문대 일원에서 '2026년 목성 공개관측회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 당초 지난 10일 목성 충(衝) 시기에 맞춰 기획됐으나, 악천후로 인해 취소된 바 있다. 이후 "재개해 달라"는 관람객 요청이 이어지면서 재오픈이 확정됐다.

이번 공개관측 회에서는 목성을 비롯해 목성의 대표 위성인 갈릴레이 4대 위성(이오·유로파·가니메데·칼리스토)을 망원경을 통해 관측할 수 있다. 또한 겨울철 대표 천체로 꼽히는 오리온 대성운, 플레이아데스성단 등도 함께 만나볼 수 있도록 프로그램이 구성됐다.

목성 충은 지구에서 바라볼 때 행성이 태양의 반대편에 위치하는 시기로, 밤하늘 내내 관측이 가능하고 행성이 지구에 가장 가까워져 가장 밝고 크게 보이는 시점이다. 천문 분야에서는 초보 관측자도 비교적 쉽게 행성 특징을 확인할 수 있어 '행성 관측 최적기'로 평가된다.

행사는 사전 예약제로 운영된다. 참가 대상은 만 5세 이상이며, 19일부터 네이버 예약을 통해 선착순 40명을 모집한다. 예약 시스템 운영상 참가비는 1인 1000원으로 책정됐지만, 센터 측은 참가자에게 비용에 상응하는 기념 선물을 제공할 예정이다.

참가자는 행사 당일 오후 6시 40분까지 센터 스타하우스에 도착해 안내에 따라 천문대로 이동한 뒤 프로그램에 참여한다. 다만 야간 관측 행사 특성상 기상 여건에 따라 일정이 변경되거나 취소될 수 있어 사전 확인이 필요하다.

예천천문우주센터 관계자는 "취소됐던 프로그램이 다시 열리게 된 만큼 관람객 눈높이에 맞춘 더욱 유익하고 풍성한 공개관측회를 준비하겠다"며 "겨울철 야간 행사인 만큼 두꺼운 외투와 방한용품, 핫팩 등 보온 준비를 철저히 해 달라"고 당부했다.





