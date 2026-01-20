본문 바로가기
[특징주]'K뷰티 수출 최대 수혜주 부각' 실리콘투, 6.38%↑

김대현기자

입력2026.01.20 10:14

"중동 매출 본격화"

올해 K뷰티 수출 확대의 최대 수혜주로 꼽히는 화장품 유통 기업 실리콘투 의 주가가 상승세다.


20일 오전 10시 기준 실리콘투는 전 거래일 대비 2550원(6.38%) 오른 4만2500원에 거래됐다.

이날 삼성증권은 실리콘투에 대해 "업종 매수세 재유입 시 가장 먼저 선택될 편안한 종목이다. 올해 K뷰티 미국 수출 반등, 유럽 수출 가속화, 중동 수출 시작의 최대 수혜주"라며 투자의견 매수와 목표주가 6만3000원을 유지했다.


특히 중동 시장이 올해의 성장 동력으로 꼽힌다. 지난해 4분기엔 중동 법인의 물류창고가 가동되기 시작했고, 현재 초기 세팅(물류 정상화)을 진행 중이다. 지난해 12월부터 해당 물류창고로부터 월 400만달러의 매출이 발생 중인 만큼, 본격적인 매출 성장은 올해 1분기부터 본격화될 전망이다.


이가영 삼성증권 연구원은 "미국에선 납품 고객 다변화 전략이 성공하며 계절성을 완화했다. 파편화된 유럽 시장에선 취급 상품 수 확장을 통한 침투율 상승 여력이 충분하다"며 "높은 이익 성장률 대비 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)도 매력적"이라고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
