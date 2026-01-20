국민 19명 중 1명 '암 경험자'…전립선암, 남성암 1위

2023년 국가암등록통계, 신규 환자 28만8600명

신규 암 환자 2명 중 1명은 65세 이상

5년 상대생존율 74%까지 높아져

우리나라 국민 19명 중 1명이 암을 겪었거나 치료 중인 '암 유병자'인 것으로 나타났다. 암 환자의 5년 생존율은 꾸준히 상승해 74%에 달했으며, 고령화의 영향으로 전립선암이 처음으로 남성 암 발생 1위에 올랐다.

보건복지부와 중앙암등록본부는 20일 이 같은 내용을 담은 '2023년 국가암등록통계'를 발표했다. 이 통계는 국가 암관리 정책 수립의 기초 자료로 활용되는 핵심 지표다.

이에 따르면 2023년 새로 발생한 암환자 수는 28만8613명(남자 15만1126명·여자 13만7487명)으로 전년 대비 2.5%(7296명), 암 통계가 처음으로 집계된 1999년 10만1854명에 비해서는 2.8배 증가했다.

암종별로는 갑상선암이 전체 발생 1위를 유지했으며 폐암, 대장암, 유방암, 위암, 전립선암이 뒤를 이었다.

특히 남성 암에선 전립선암이 폐암을 제치고 통계 집계 이래 처음으로 발생 1위를 차지했다. 이는 인구구조의 고령화와 관련이 있는데, 신규 암 환자 중 65세 이상 고령층이 차지하는 비중은 50.4%(14만5452명)로 처음으로 절반을 넘어섰다.

암의 병기(진행 정도)별 생존율 차이는 뚜렷했다. 암세포가 발생 장기에만 국한된 조기 단계에서 발견될 경우 생존율은 92.7%로 매우 높았으나, 암이 다른 장기로 원격 전이된 상태에서는 생존율이 27.8%로 급락했다.

국가암검진사업 등의 영향으로 조기 진단율은 상승 추세다. 위암의 경우 조기에 진단된 분율이 70.5%까지 높아졌으며, 유방암(64.8%), 자궁경부암(55.0%) 등 주요 암의 조기 발견 비율도 꾸준히 관리되고 있다. 반면 췌장암(17.0%), 간암(40.4%), 폐암(42.5%)은 상대적으로 낮은 생존율을 기록했다.

2023년 기준 국내 암 유병자는 총 273만2906명으로 집계됐다. 이는 전체 인구의 5.3%에 해당하는 수치로, 국민 19명당 1명이 암을 경험했다는 의미다.

최근 5년간(2019~2023년) 진단받은 암 환자의 5년 상대생존율(일반인과 비교했을 때 암환자가 5년간 생존할 확률)은 73.7%로, 10명 중 7명 이상은 암 진단 후 5년 넘게 생존했다. 약 20년 전인 2001~2005년 생존율(54.2%)보다 19.5%포인트 상승한 수치다. 특히 암 유병자 중 진단 후 5년 넘게 생존한 환자는 전체의 62.1%(약 170만명)에 달했다.

또 현재의 암 발생률이 계속 유지된다고 가정할 때 우리나라 국민이 평생 암이 발생할 확률이 남자는 약 2명 중 1명(44.6%), 여자는 약 3명 중 1명(38.2%)으로 추정됐다.

한편 세계표준인구로 보정한 한국의 암 발생률은 인구 10만명당 288.6명으로 주요국과 유사하거나 다소 높은 수준이지만, 암 사망률은 64.3명으로 일본(78.6명), 미국(82.3명) 등과 비교해 현저히 낮았다. 높은 발생률에도 불구하고 사망률이 낮은 것은 그만큼 암을 조기에 발견하고 효과적으로 치료하고 있다는 의미로, 우리나라의 암 관리 역량이 세계적인 수준임을 보여준다고 복지부는 설명했다.

이중규 복지부 공공보건정책관은 "조기 검진과 치료 성과로 암 생존율이 꾸준히 향상되고 있음이 객관적 수치로 나타났다"며 "고령사회에 따른 암 부담 증가에 대응해 암 예방, 및 조기 진단 중심의 암 관리 정책 마련을 위해 노력하겠다"고 말했다.

양한광 국립암센터 원장은 "우리나라 암유병자가 273만명에 이르고 고령 암이 증가하면서 암 관리의 중요성이 더 커지고 있다"며 "국가암관리사업을 통해 암 예방과 치료는 물론 암 생존자 지원까지 체계적으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.





