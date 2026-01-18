與, '1인1표제' 논란에…'당권투쟁' 해석 차단

18일 박수현 수석대변인 현안 간담회

더불어민주당이 정청래 대표가 재추진 중인 '대의원·권리당원 1인 1표제'를 둘러싼 당권투쟁 해석을 강하게 차단하고 나섰다.

박수현 더불어민주당 수석대변인. 연합뉴스

박수현 민주당 수석대변인은 18일 국회에서 현안 기자간담회를 열고 "만장일치로 의결된 사안을 두고 마치 내부에 이견이 있었던 것처럼 언론에 다른 메시지를 내는 것은 매우 부적절하다"며 "당권투쟁으로 비칠 수 있는 언행은 자제해야 한다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 "1인 1표 약속을 지키려면 대표 연임 포기를 선언하라거나, 이번 전당대회에서는 적용하지 말아야 한다며 압박하는 주장까지 나온다"며 "이는 민주주의의 기본 원리마저 부정하는 처사"라고 비판했다.

이어 "전당대회에서 한 약속을 지키지 않는 것을 비판하지, 공약을 이행하려는 대표를 비난하는 것은 이해하기 어렵다"면서 "논란이 연일 당권투쟁 기사로 만들어지고 있는데, 자칫하면 '해당행위'라는 비판을 받아도 할 말이 없는 상황이 올 수도 있다"고 경고했다.

정 대표의 연임 여부와 관련해선 "정 대표가 연임 의사가 있는지, 1인 1표제가 연임과 어떤 관계가 있는지, 연임 의사가 있다면 추진하지 말아야 하는지 세 질문에 자문자답해봤다"면서 "정 대표로부터 연임의 '연' 자는 커녕 'ㅇ'자도 들어본 적이 없다"고 말했다.

그러면서 "제가 직접 질문했을 때도 정 대표의 답변은 '어떤 자리나 목표를 정해놓고 일한 적이 없고, 오늘과 내일의 일에 최선을 다할 뿐'이라는 것이었다"며 "정 대표는 적어도 지금까지 연임을 염두에 두고 1인 1표제를 추진하거나, 누구에게도 연임을 언급한 적이 없다"고 강조했다.

앞서 민주당은 지난 16일 최고위에서 정 대표의 핵심 공약인 1인1표제 도입을 재추진하기로 '만장일치'로 결정했다고 밝혔다.

그러나 비공개로 진행된 회의에서 비당권파인 이언주·강득구·황명선 최고위원이 문제를 제기한 사실이 이후 알려졌다. 당연직 최고위 구성원인 한병도 원내대표도 1인1표제에 대해 적극적인 입장을 보이지 않은 것으로 전해졌다.

1인 1표제는 당 대표·최고위원 선거에서 대의원과 권리당원의 투표 가치를 현행 '20대1 미만'에서 '1대1'로 조정하는 내용으로, 정 대표의 핵심 공약 중 하나다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



