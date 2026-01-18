밤에도 뜨거운 화천산천어축제, 지역 경제 살리는 효자 노릇 '톡톡'

화천군, 화천산천어축제…체류형 관광객 사로잡아

최대어 잡으면 금반지 선물…이색 밤낚시 인기

선등거리 페스티벌, 빛과 얼음의 환상적인 하모니

공연·퍼포먼스 등 즐길거리 풍성…야간 경기도 도움

2026 화천산천어축제가 야간에도 다채로운 콘텐츠로 관광객들의 발길을 머무르게 하고 있다.

관광객들이 지난 17일 2026 화천산천어축제가 야간낚시를 즐기고 있다. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

매주 토요일 열리는 선등거리 페스티벌은 올해도 식지 않는 열기를 자랑하고 있다.

올해 페스티벌은 지난해보다 한층 강화된 공연과 전시, 퍼포먼스, 즐길거리와 먹거리, 관광객 참여형 콘텐츠로 매회 수천여 명의 관광객을 시내로 끌어들이고 있다.

덕분에 관광객 체류시간 증가로 인한 역내 소비활동 확대, 주말 숙박 관광객 증가를 통한 지역경제 활성화 효과까지 나타나고 있다.

지난 17일 밤 열린 페스티벌에는 핀란드 로바니에미시에서 날아온 리얼 산타클로스와 요정 엘프가 함께해 눈길을 끌었다.

화려한 인기 DJ들의 무대, 가족 단위 관광객들을 위한 매직쇼도 관광객들의 발길을 잡아끌고 있다.

선등거리 페스티벌을 즐기다 지친 관광객들을 위해 맛깔스러운 거리 음식을 판매하는 푸드트럭도 입점했다.

한파와 혼잡 위험에 대한 대비도 철저히 이뤄지고 있다.

선등거리 곳곳에 난방기구가 설치돼 가동되고 있으며, 화천경찰서와 화천군청 직원들도 물샐틈없는 순찰과 차량 통제로 위험을 예방하고 있다.

이색 밤낚시 프로그램도 인기다.

산천어축제의 주간 얼음낙시터 운영은 매일 오후 6시 종료되지만, 곧이어 오후 7시부터 밤낚시터 운영이 시작된다.

밤낚시에는 평일 300명, 주말 1000여명 안팎의 관광객들이 추위에도 아랑곳하지 않고 산천어와 승부를 벌이고 있다.

그날의 최대어를 잡으면 금반지를 차지할 기회도 열려 있다.

개막 이후 8일차인 지난 17일까지 밤낚시에는 모두 3623명이 입장했다

눈에 띄는 점은 이들 중 60%가 훌쩍 넘는 2334명이 지역에서 숙박 후 영수증을 제출한 무료 이용객들이라는 사실이다.

최문순 화천군수는 "화천산천어축제는 얼음낚시 분 아니라, 밤낮으로 즐길거리가 가득한 거대한 놀이터"라며 "가족, 연인들과 꼭 한번 방문하셔서 즐거운 추억 만들어 가시길 추천해 드린다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



