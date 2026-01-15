마크롱 佛대통령, 긴급 국방회의 소집…이란·그린란드 사태 논의할 듯

본문 바로가기
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 15일(현지시간) 오전 이란의 반정부 시위 유혈진압 사태와 덴마크령 그린란드 문제를 논의하기 위해 긴급 국방회의를 소집한 것으로 전해졌다.


에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. 연합뉴스

주요 외신 및 연합뉴스에 따르면 마크롱 대통령이 주재한 이날 회의는 관계부처 장관 및 군 수뇌부가 참석한 가운데 안보 상황에 대한 대응 방안이 논의될 것으로 알려졌다.

프랑스 정부 대변인은 마크롱 대통령은 전날 국무회의에서 그린란드 영유권 이양을 노골적으로 요구하고 있는 트럼프 행정부를 겨냥해 "유럽 동맹국의 주권이 침해된다면 그 파급 효과는 전례 없는 수준이 될 것"이라고 말했다고 전했다. 현재 그린란드는 덴마크령이다.


관련해 덴마크 정부는 이날부터 그린란드에서 합동 군사훈련 '북극 인내 작전'을 주관하는데, 여기에 프랑스도 참여한다. 그린란드를 둘러싸고 미국과 유럽 국가들 사이 안보 긴장감이 높아지는 형국이다.


한편 이날 마크롱 대통령은 국방회의에서 이란 유혈사태도 함께 논의할 것으로 보인다. 미국의 군사개입 가능성이 점점 높아지는 가운데 프랑스 정부는 이미 대사관 내 비필수 인력을 철수시킨 상태다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
