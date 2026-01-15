'프렌즈' 효과 톡톡…스타벅스 컬래버 음료, 출시 2주 만에 100만잔 판매

협업 푸드 2종, 출시 후 누적 30만개 판매

장충라운지R점 팝업 스토어도 인기

스타벅스가 진행하고 있는 미국의 인기 시트콤 '프렌즈(FRIENDS)'와의 컬래버레이션이 큰 인기를 얻고 있다고 15일 밝혔다.

스타벅스 코리아는 지난 1일 스타벅스와 프렌즈의 공통 키워드인 '친구'에 영감을 받아 매장을 찾는 모든 버디(단골) 고객들에게 협업 상품을 선보였다.

프렌즈 음료는 시트콤 속 주인공들이 마시던 카푸치노를 연상시키는 '프렌즈 시나몬 돌체폼 카푸치노'와 프렌즈 시리즈에서 유명한 상징인 모니카의 대문을 보랏빛 폼 위에 토핑으로 올린 '프렌즈 얼 그레이 베리 티 라떼' 등 총 2종으로 출시 2주 만에 누적 판매 100만잔을 기록했다.

프렌즈 음료를 구매한 고객이 인증 사진을 찍고 있다. 스타벅스

'프렌즈 엎어진 치즈 케이크'는 SNS와 온라인 커뮤니티에서 화제를 모으고 있다. 해당 제품은 드라마 속 인물이 바닥에 떨어진 치즈케이크를 먹는 명장면에서 착안해 엎어진 듯한 독특한 비주얼을 그대로 재현한 것이 특징이다. 고객들은 '바닥에 떨어져도 먹었던 이유가 있었다', '케이크를 깨면 크림치즈와 잼 필링이 보여 케이크의 비주얼이 더 살아난다'라는 반응을 끌어내는 중이다.

함께 출시된 '프렌즈 라구 미트볼 샌드위치' 또한 프렌즈 주인공인 '조이'가 가장 좋아하는 샌드위치에서 영감을 받아 개발된 제품으로 미트볼, 라구 토마토 소스, 치즈가 들어가 브런치나 식사 대용으로 주목받고 있다. 협업 푸드 2종은 출시 후 2주 동안 누적 30만개가 판매됐으며, 신년 푸드 구매 고객 절반 가까이가 프렌즈 푸드를 선택한 것으로 나타났다.

프렌즈 팝업 스토어 오픈 당일 이벤트에 참여하려는 고객들이 대기하고 있다. 스타벅스

이와 함께 주택을 개조한 장충라운지R점의 특징을 살려 프렌즈 시트콤 속 상징적인 공간을 재현한 프렌즈 컬래버레이션 팝업 스토어가 힙플레이스(Hip+Place)로 떠오르고 있다. 젠지 세대 고객이 즐길 수 있는 럭키 드로우와 포토존 등 체험형 콘텐츠에 작품의 스토리와 방영 당시의 추억을 떠올릴 수 있는 공간 연출까지 더해지며 세대를 아우르는 호응을 이끌어 낸 것이다.

오픈 첫날인 지난해 12월24일에는 매장 오픈 전부터 입장을 위해 고객들이 대기하는 진풍경이 벌어졌으며, 장충라운지R점의 직전 연도 동일 대비 방문객 또한 30% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 프렌즈 음료 역시 팝업 스토어가 진행 중인 장충라운지R점에서 타 매장 대비 30% 이상 높은 실적을 기록했다.

스타벅스 관계자는 "이번 협업은 단순히 캐릭터를 활용하는 데 그치지 않고, 인기 드라마의 스토리를 고객이 직접 경험할 수 있도록 제품과 공간을 통해 담아낸 점이 특징"이라며 "레트로 문화와 글로벌 인기 콘텐츠를 결합한 전략이 연령대와 관계없이 폭넓은 호응을 얻으며 매출과 화제성으로 이어지고 있다"고 말했다.





한예주 기자



