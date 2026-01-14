본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

패리스 힐튼, '가십' 너머 '아티스트'로…CGV, 콘서트 실황 개봉

이종길기자

입력2026.01.14 08:56

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다큐 '인피니트 아이콘' 28일 단독 공개
2집 제작기·내면 고백 담아

패리스 힐튼, '가십' 너머 '아티스트'로…CGV, 콘서트 실황 개봉
AD
원본보기 아이콘

'핑크빛 트랙슈트'로 상징되는 21세기 팝 아이콘 패리스 힐튼이 아티스트로 돌아온다.


CJ CGV는 힐튼의 음악 다큐멘터리 '인피니트 아이콘: 비주얼 메모아르'를 오는 28일 단독 개봉한다고 14일 밝혔다.

영화는 지난해 할리우드 팰라디움에서 열린 힐튼의 생애 첫 콘서트 실황을 축으로 전개된다. 단순한 공연 기록을 넘어, 음악과 시각 예술을 통해 자아를 표현하는 '비주얼 메모아르(시각적 회고록)' 형식을 빌렸다. 2020년 다큐멘터리 '디스 이즈 패리스'와 2023년 회고록의 맥을 잇는 작품으로, 화려한 조명 뒤에 가려진 창작자의 고뇌와 2집 앨범 제작의 치열한 뒷모습을 교차 편집해 깊이를 더했다.


CGV는 용산아이파크몰 등 약 열 지점에서 스크린X(ScreenX)와 4DX 포맷으로 상영한다. 전정현 CGV 콘텐츠운영팀장은 "힐튼을 단순한 셀러브리티가 아닌, 독창적인 창작자로 재발견하게 될 것"이라며 "다양한 포맷을 통해 공연의 열기와 무대 뒤 서사를 입체적으로 즐기길 바란다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

"저거 담배 아냐?" 골드글로브 시상식 좌석서 대놓고 흡연한 숀펜

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"40명 사망했는데 화상 입고 스키 탔다니" 프랑스 주간지 만평 뭇매

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기