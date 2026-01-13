운용사들 만난 국민연금 이사장 "전주 이전 효과 확실히 보여줄 것"

전주 사무소 개소 운용사 대표 간담회

김성주 국민연금공단 이사장이 전주에 사무소를 마련한 국내외 자산운용사 대표를 만나 전주 이전의 효과를 확실히 보여주겠다고 강조했다.

김 이사장은 13일 전북 혁신도시 공단 본부에서 전주에 사무소를 설치한 자산운용사 대표들과 간담회를 갖고 이같이 밝혔다.

이번 간담회는 김 이사장 취임 후 전주에 둥지를 튼 국내외 자산운용사 대표들과 처음 만나는 자리다. 이날 자리에는 블랙스톤, 프랭클린템플턴, BNY멜론, 핌코 등 해외 운용사뿐만 아니라 이지스자산운용, 코람코자산운용 등 국내 운용사 대표 및 관계자들이 대거 참석했다.

참석자들은 전주사무소를 마련한 이후 국민연금과의 소통이 훨씬 원활해졌다고 밝혔다. 다만 전주에 안착하기 위해서는 지역 교통·생활 여건이 개선되고, 위탁운용사 선정에 지역 가점을 강화해야 한다고 요구했다.

이에 김 이사장은 "국민연금과 거래하는 국내외 운용사들이 국민연금과 함께하는 것이 더 큰 기회를 갖게 된다는 것을 분명하게 보여주겠다"며 "전주가 자산운용 중심 금융도시로 반드시 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 화답했다.

김성주 국민연금공단 이사장(앞줄 가운데)이 13일 전주 국민연금 본사 사옥에서 전주에 사무소를 마련한 국내외 자산운용사 대표들과 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. 국민연금





