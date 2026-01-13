본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

이경호기자

입력2026.01.13 08:31

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대리운전을 통해 귀가한 50대 남성이 아파트 주차장에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견
AD
원본보기 아이콘

12일 경기 평택경찰서에 따르면 지난 10일 오전 8시 55분께 평택시 동삭동의 한 아파트 주차장 차 뒷좌석에서 A씨가 숨진 채 발견됐다.


A씨는 하루 전인 지난 9일 오후 9시께 대리운전을 통해 자신이 사는 아파트 주차장까지 왔다가 집 안으로 들어가지 않은 채 차에 머물렀던 것으로 조사됐다.

그는 술을 마신 식당에 휴대전화를 놓고 귀가했는데 식당 주인이 이튿날 휴대전화 주인을 찾으려고 A씨의 지인들에게 연락하는 과정에서 A씨가 귀가하지 않은 사실이 드러났고, 이후 차량 내에서 숨진 채 발견됐다.


대리운전 기사 B씨는 A씨 아파트 주차장에 도착한 뒤 A씨의 지인 C씨에게 관련 사진을 전송하고, 시동을 켜둔 채 차에서 먼저 내린 것으로 파악됐다.


경찰은 A씨 시신에 외상이 없고 차량에 접근한 외부인도 없는 점을 토대로 현재까지 범죄 관련성은 낮은 것으로 보고 있다.

경찰 관계자는 "A씨의 시신에 대한 부검 1차 구두 소견은 기도 질식에 의한 사망으로 나왔다"며 "정밀 부검을 통해 구체적인 사인을 확인한 뒤 사건 종결 여부를 판단할 것"이라고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

CES서 천공 목격한 이준석 "닮은 사람인줄…이름표 보고 당황"

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"미래 아닌 현실"…엔비디아·구글이 먼저 찜한 '꿈의 에너지'

새로운 이슈 보기