코스맥스-포스텍, '화장품 성분 방출속도 제어기술' 개발…"선 기술 고도화"

화장품 제조사개발생산(ODM)기업 코스맥스가 화장품 효능 성분의 방출 속도를 원하는 대로 제어할 수 있는 기술을 개발했다고 13일 밝혔다. 코스맥스는 이번 신기술을 고기능성 자외선차단제 개발 등에 적용할 예정이다.

코스맥스는 포항공과대학교(포스텍) 화학공학과 이효민 교수, 김은서 박사 연구팀과 유화물의 안정성과 물질 전달률을 정밀하게 제어할 수 있는 '다중에멀전 플랫폼' 개발에 성공했다.

이번 신기술은 W/O/W 구조의 다중 유화물 제형에 적용할 수 있는 기술이다. 다중 유화물은 외부 수상(Water in Oil) 유화물과 내부 유상(Oil in Water) 유화물의 장점을 모아 산뜻한 사용감과 뛰어난 보습 효과를 모두 얻을 수 있는 제형이다. 다만 기존의 계면활성제 활용법으로는 안정성이 떨어져 제형이 쉽게 분리되거나 효능 물질 전달률이 떨어진다는 단점을 가지고 있다.

코스맥스는 이 같은 문제를 해결하기 위해 고분자와 단분자 계면활성제의 역할을 규명했다. 고분자 계면활성제는 유화물의 유막을 단단하게 만들어 안정성을 높여주고, 단분자 계면활성제는 유화물 내부의 물질들이 외부로 이동하는 속도를 조절할 수 있다는 점을 입증했다. 이 연구는 최근 과학 분야 국제 학술지인 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 온라인판에 게재됐다.

개발진은 차세대 자외선차단제 개발에 신규 플랫폼이 유용하게 활용될 것으로 기대하고 있다. 자외선차단성분을 유화물에 효율적으로 저장해 피부에 머무르는 시간이나 성분 방출 속도를 향상시킬 수 있기 때문이다.

이번 연구성과는 포항 UIC(UV Innovation Center)의 첫 결과물이기도 하다. 지난해 12월 코스맥스와 포스테크(POSTECH), 포항시는 3자 간 업무협약을 맺고 자외선차단제 전문 연구센터를 설립한 바 있다.

박천호 코스맥스비티아이 R&I 유닛장은 "이번 연구에서 규명한 혼합 계면활성제 조합은 특히, 새로운 자외선차단제의 핵심기술이 될 것"이라며 "자외선차단제는 차단성분의 방출 속도가 제품의 효과와 안전성 향상에 있어 매우 중요한 만큼 이번 연구 결과를 이용해 안전하고 효과적인 선제품 개발에 활용할 것"이라고 말했다.





