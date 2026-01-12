본문 바로가기
일반

양양군, 양양국제공항-양양종합여객터미널 셔틀버스 정기 운행 재개

이종구기자

입력2026.01.12 10:39

12일부터 무료 운행
양양-제주 노선 활성화 기대

강원도 양양군은 양양국제공항을 이용하는 탑승객들의 교통 편의를 제공하기 위해 12일부터 양양국제공항과 양양종합여객터미널을 연결하는 셔틀버스를 정기 운행한다고 밝혔다.

양양군청 전경.

양양군청 전경.

이번 셔틀버스 운행은 양양-제주 노선 재취항에 따라 양양군민 및 인근 지역주민들의 제주 이동 편의가 크게 향상된 만큼 양양국제공항 이용객 증가와 공항 활성화에 기여할 것으로 기대된다.


그동안 군은 국내 정기노선 및 전세기 이용객들의 편의를 위해 셔틀버스를 운행해 왔으나, 국내 정기노선이 중단되면서 부득이하게 운행을 중단한 바 있다. 이후 파라타 항공이 지난해 9월 30일부터 양양-제주 노선 운항을 재개함에 따라, 약 2년여 만에 셔틀버스 운행을 다시 시작하게 됐다.

군은 이를 위해 15인승 소·중형 버스 1대를 임차해 공항에 배치했으며, 정기노선 항공기 운항 일정에 맞춰 무료로 주 7일 왕복 운행할 계획이다.


운행구간은 양양종합여객터미널↔홈마트↔양양국제공항이며 하루 12회 운영(오전 6시~오후 9시)한다.


군은 향후 양양-제주 노선 운항 일정에 맞춰 셔틀버스를 탄력적으로 운영하고, 국제선 등 추가 노선 운항이 확정될 경우 증편 운행할 계획이다.

군 관계자는 "양양-제주 노선이 재취항한 만큼 항공기 운항 일정과 탑승객 증감 추이를 고려해 셔틀버스를 탄력적으로 운영함으로써 이용객들의 편의를 높이고, 양양국제공항을 보다 많은 사람이 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
