"돌잔치, 호텔이 좋겠지"…1000만원 짜리 생일파티, 부모들 사이 '기본값'

특급호텔 돌잔치 성장세

저출생 흐름 속에서도 특급호텔 돌잔치 시장은 오히려 성장세를 보이고 있다. 아이 수는 줄었지만 한 명의 아이에게 쓰는 비용과 의미가 더 커지는 소비 구조가 자리 잡았다는 분석이다.

특급호텔 돌잔치 비용은 10인 내외 소규모 연회 기준 수백만 원에서 시작해, 40인 이상 대연회장은 1000만 원 안팎까지 형성돼 있는 상태다. 높은 가격에도 불구하고 주말 일정은 예약 오픈과 동시에 마감되는 사례가 적지 않다. 게티이미지 AD 원본보기 아이콘

연회장 대여를 넘어 숙박·촬영·체험 프로그램을 묶은 프리미엄 돌잔치 상품이 확산하면서, 기념일 소비를 둘러싼 계층 간 격차도 함께 벌어지고 있다는 지적이 나온다.

11일 호텔 업계에 따르면 지난해 서울 주요 5성급 호텔의 돌잔치 예약은 전년 대비 20~30% 증가했다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 프리미엄 돌잔치 진행 건수가 약 30% 늘었고, 10~40인 규모 소연회 수요가 늘면서 행사일 기준 6개월 전부터 예약 문의가 이어지고 있다. 웨스틴 서울 파르나스 역시 객실 1박과 돌상·포토테이블·프로젝터·전문 사회자를 포함한 전용 상품을 선보이며 관련 수요에 대응하고 있다.

롯데호텔 서울에서도 돌잔치 예약이 약 20% 늘었다. 중식당 '도림'의 경우 지난해 1~9월 기준 돌잔치 매출이 전년 동기보다 34% 증가했다. 웨스틴 조선 서울 역시 같은 기간 예약 건수가 30% 뛰었다. 업계에선 태어나는 아이 수가 줄어드는 대신'한 아이에게 더 많이 투자하는' 소비가 확산하며, 일상 속 프리미엄을 추구하는 스몰 럭셔리 트렌드가 돌잔치 시장에도 반영됐다고 본다.

돌잔치. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이 원본보기 아이콘

프리미엄 수요는 가격에서도 확인된다는 평가다. 특급호텔 돌잔치 비용은 10인 내외 소규모 연회 기준 수백만 원에서 시작해, 40인 이상 대연회장은 1000만 원 안팎까지 형성돼 있는 상태다. 높은 가격에도 불구하고 주말 일정은 예약 오픈과 동시에 마감되는 사례가 적지 않다. 아이를 한 명만 낳는 가정이 늘면서 첫 생일을 '기억에 남는 경험'으로 만들려는 수요가 커진 것이다.

소비 변화는 유아·어린이용품 시장에서도 뚜렷하다. 롯데멤버스가 약 1700만명의 거래 데이터를 분석한 결과, 유아·어린이용품 가운데 가격 상위 25%에 해당하는 프리미엄 상품의 매출 비중은 2024년 58.9%에서 지난해 63%로 늘었다. 같은 기간 일반 상품 매출이 정체되거나 소폭 감소한 것과 대비된다.

일각에서는 프리미엄을 앞세운 기념일 소비 확산이 소득 격차에 따른 양극화를 심화시킨다고 우려했다. 국가 통계에 따르면 지난해 3분기 소득 상위 20% 가구의 오락·문화비 지출은 월평균 34만 4000원으로, 하위 20% 가구(5만 4000원)의 약 6.4배에 달했다. 기념일·여가뿐 아니라 자녀 관련 소비에서도 계층 간 격차가 커지고 있는 셈이다.

업계에선 한 명의 아이에게 더 많이 투자하는 소비 구조가 당분간 이어질 것으로 본다. 다만 프리미엄 기념일 소비가 가족의 만족을 높이는 방향으로 발전하는 동시에, 소비 격차가 위화감으로 이어지지 않도록 보육·돌봄 등 공적 지원을 병행해야 한다는 목소리도 나온다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>