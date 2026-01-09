[특징주]한화에어로스페이스, 이틀 연속 급등하며 사상 최고치 경신

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,159,000 전일대비 69,000 등락률 +6.33% 거래량 197,486 전일가 1,090,000 2026.01.09 09:35 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close 가 이틀 연속 큰 폭으로 오르며 장중 사상 최고치를 경신했다.

9일 오전 9시30분 현재 한국거래소에서 한화에어로스페이스는 전일 대비 6만3000원(5.78%) 오른 115만3000원에 거래되고 있다. 장중 117만5000원까지 오르며 역대 최고치를 다시 썼다.

한화에어로스페이스는 올들어 강세를 지속하며 황제주에 복귀했다. 올들어서 20% 넘게 오른 상태다.

도널드 트럼프 대통령의 방산 예산 증액 발언 등으로 방산주가 연초부터 강세를 보인 영향으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 전일 트루스소셜을 통해 "매우 혼란스럽고 위험한 시기에 국가 이익을 위해 2027년 국방예산을 1조 달러가 아닌 1조5000억달러(약 2170조원)로 책정해야 한다고 결정했다"고 밝혔다.





