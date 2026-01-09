본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]한화에어로스페이스, 이틀 연속 급등하며 사상 최고치 경신

송화정기자

입력2026.01.09 09:36

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화에어로스페이스 가 이틀 연속 큰 폭으로 오르며 장중 사상 최고치를 경신했다.


9일 오전 9시30분 현재 한국거래소에서 한화에어로스페이스는 전일 대비 6만3000원(5.78%) 오른 115만3000원에 거래되고 있다. 장중 117만5000원까지 오르며 역대 최고치를 다시 썼다.

한화에어로스페이스는 올들어 강세를 지속하며 황제주에 복귀했다. 올들어서 20% 넘게 오른 상태다.


도널드 트럼프 대통령의 방산 예산 증액 발언 등으로 방산주가 연초부터 강세를 보인 영향으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 전일 트루스소셜을 통해 "매우 혼란스럽고 위험한 시기에 국가 이익을 위해 2027년 국방예산을 1조 달러가 아닌 1조5000억달러(약 2170조원)로 책정해야 한다고 결정했다"고 밝혔다.

[특징주]한화에어로스페이스, 이틀 연속 급등하며 사상 최고치 경신
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

아파트 한채 값이 1100만원 어디?…강남 한채 팔면 770채 산다

"장난감 이름 잘 외우는 반려견, 주인 대화 엿듣고 단어 배울 수도"

"뉴진스 살려줘" 요청 폭주에…미스터비스트 "뭘 해달라는건지 모르겠어"

몬탈치노 떼루아의 입맞춤…1년을 한 병에 담았다

손종원 셰프의 손맛'5000원대' 편의점 집밥

홍등 밝혔던 그 곳…'평당 7000만원' 불밝혔다

새로운 이슈 보기