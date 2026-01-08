국힘 창원시의원단 "창원문화재단 경영지원실장 채용 검토 멈춰라"

임기 및 계약 만료로 수개월째 공석인 창원문화재단 대표이사와 경영지원실장 중 경영지원실장을 우선 채용하는 방안이 검토되자 지방선거와 맞물려 우려의 목소리가 나오고 있다.

국민의힘 경남 창원시의원단은 8일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "시기에 맞지 않고 공정성을 잃은 창원문화재단 경영지원실장 채용을 즉시 멈출 것을 강력히 촉구한다"라고 했다.

이들은 "시청 공무원 출신 특정인이 내정됐다는 소문이 창원시 문화계에 파다하다"라면서 "채용에 앞서 이 소문에 대해 명확히 해명하고 의혹이 풀리기 전까진 채용 절차를 진행해선 안 된다"고 주장했다.

또 "경영지원실장은 지방선거로 시장을 선출해 문화정책 기조가 결정된 뒤 채용해야 한다"라며 "새로운 시장과 경영지원실장의 기조가 맞지 않아 행정 비효율과 낭비가 발생하면 그 책임은 누가 질 것이냐?"라고도 했다.

시의원단은 "공백에 따른 문화재단의 운영, 기능을 고려했다면 전임 계약이 만료되는 2025년 9월 이전에 채용을 진행했어야 한다"라며 "해당 채용까지 통상 2개월 정도 필요해, 지방선거가 두 달 정도 남은 시기에 진행하는 건 적절하지 않다"고 했다.

시는 재단 운영을 위해 실무를 총괄할 경영지원본부장 채용 여부는 내부 검토 중이나 특정인 내정설은 사실이 아니라고 반박했다.

또 채용이 진행되면 공개 모집을 통한 공정한 절차를 거치게 된다고 설명했다.

앞서 창원시 산하기관인 창원문화재단은 지난 5월 대표이사의 임기 만료 퇴임 후 공개채용을 했으나 적격자를 찾지 못했다.

재단의 인사, 조직, 예산 등 업무를 총괄하는 경영지원실장은 지난해 9월 계약이 만료돼 현재까지 공석이다.

