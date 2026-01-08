부산항 폐자원, 목장갑·토이블럭으로 재탄생

BPA, 새활용 목장갑 3000켤레·토이블럭 200개 기부… 자원순환 성과 확대

부산항만공사(BPA·사장 송상근)는 부산항에서 발생한 폐자원을 수거·활용해 제작한 목장갑 3000켤레와 플라스틱 새활용 토이블럭 200개를 기부했다고 8일 전했다.

부산항만공사가 부산항에서 발생한 폐자원을 수거·활용해 제작한 목장갑 3000켤레와 플라스틱 새활용 토이블럭 200개를 기부하고 있다. 부산항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

부산항만공사는 지난 7일 BPA 희망곳간 15호점인 부산 사상구 청소년센터에 플라스틱(ABS 수지)을 새활용해 제작한 토이블럭 200개를 기부했다. 또 폐 PET를 새활용해 생산한 목장갑 3000켤레를 부산항 신항 서컨테이너터미널(2∼6단계) 상부시설 축조공사 등 건설 현장 11곳에 배부했다. 이 목장갑은 소재의 약 30%가 재활용 PET로 구성돼 있다.

부산항만공사는 2021년부터 '폐자원 없는 부산항 조성사업'을 추진하며 부산항 신항과 국제여객터미널 등에서 발생하는 폐 PET를 활용한 새활용품 제작·기부를 이어오고 있다.

2025년에는 총 4.13t의 폐 PET를 수거했으며, 지난 5년간 누적 16t의 폐 PET를 수거해 이불, 안전조끼, 수건, 목장갑 등 새활용품을 약 7400여명에게 기부했다.

BPA의 자원순환 사업은 지자체와 지역 중소기업 등 다양한 이해관계자와의 협력을 통해 추진되고 있으며, 지역 일자리 창출과 지역기업 판로 지원, 사회공헌 활동으로도 이어지고 있다.

지역 사회적기업인 코끼리공장은 BPA에서 발생한 PET를 수거해 압축·분쇄와 재활용 원단 제작 과정을 거쳐 수건, 안전조끼, 장갑 등 완제품을 생산하고 있다. 재활용 전 분류 등 전처리 공정은 부산 동구시니어클럽과 협력해 지역 시니어 일자리 창출에도 기여하고 있다.

송상근 부산항만공사 사장은 "건설 순환골재 활용과 친환경 선박 인센티브 제공 등 항만 운영 전반에서 친환경 항만조성 사업을 추진하고 있다"며 "부산항의 다양한 이해관계자들과 소통·협력해 지속가능한 항만 구현에 힘쓰겠다"고 말했다.





