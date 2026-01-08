본문 바로가기
챗GPT로 건강관리 한다…오픈AI, '챗GPT 건강' 출시

이명환기자

입력2026.01.08 10:40

검사결과 이해·식단·운동루틴 조언 등 가능
건강정보에 추가 정보보호 기능 적용

오픈AI는 이용자의 건강 관리를 돕기 위한 새 기능인 '챗GPT 건강'(ChatGPT Health)을 출시했다고 8일 밝혔다.


이용자들은 챗GPT 건강을 통해 일상적인 건강 관련 도움을 받을 수 있다. 자신의 건강 정보와 맥락을 바탕으로 검사 결과를 이해하거나 식단과 운동 루틴에 대한 조언을 받는 식이다.

오픈AI는 이용자의 건강 관리를 돕기 위한 새 기능인 '챗GPT 건강'(ChatGPT Health)을 출시했다고 8일 밝혔다. 오픈AI 제공

이 기능은 이용자들의 자신의 건강 상태를 이해하고 건강 관리를 이어갈 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다. 오픈AI에 따르면 매주 2억3000만명 이상의 이용자가 챗GPT를 통해 건강 관련 질문을 하고 있다.


이용자들은 의료 진단서를 입력하거나 애플 헬스, 마이피트니스팔 등 외부 앱을 연결해 개인화된 도움을 받을 수 있다. 챗GPT 건강은 진단이나 치료 대신 일상적인 질문에 대한 이해와 건강 패턴 파악을 지원하는 데 중점을 둔다.


민감한 개인정보인 건강 정보를 다루는 만큼 보안 역시 강화했다. 사용자들이 안심하고 이용할 수 있도록 기존 챗GPT에 적용된 개인정보 보호 체계에 더해 건강 정보 전용 추가 보호 계층을 더했다. 아울러 별도의 메모리 시스템을 사용해 건강 관련 대화나 파일들이 일반 채팅과 분리 저장되며, 건강 대화창에서 이뤄진 대화는 모델 학습에 사용되지 않는다.

일반 ChatGPT 대화 중 건강 관련 질문이 감지될 경우 추가 보호를 위해 건강 전용 대화창으로 이동할 것을 안내한다. 이용자는 언제든지 건강 탭 또는 설정의 개인화 메뉴를 통해 건강 관련 메모리를 확인하거나 삭제할 수 있다.


챗GPT 건강 개발에는 2년간 260명 이상의 의사가 참여했다. 챗GPT 건강은 현재 소규모 이용자들을 대상으로 시범 서비스 중이며, 향후 몇 주 내 웹과 iOS를 통해 순차 확대될 예정이다. 이용을 원하는 사용자는 대기자 명단에 등록할 수 있다.


오픈AI는 이용자의 건강 관리를 돕기 위한 새 기능인 '챗GPT 건강'(ChatGPT Health)을 출시했다고 8일 밝혔다. 오픈AI 제공

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
