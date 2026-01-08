[이미지 다이어리] 우산을 사는 자세

맑은 날 사는 우산은 색깔과 모양을 우선 보게 되고 비 오는 날 사는 우산은 가격을 먼저 생각하게 된다.

후자의 경우 지금 내리는 비를 막는 것이 우선이기 때문이다.

실용적 기능은 비슷하지만, 우산을 대하는 자세는 다르다. (서울 청계천)







