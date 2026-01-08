맑은 날 사는 우산은 색깔과 모양을 우선 보게 되고 비 오는 날 사는 우산은 가격을 먼저 생각하게 된다.
후자의 경우 지금 내리는 비를 막는 것이 우선이기 때문이다.
실용적 기능은 비슷하지만, 우산을 대하는 자세는 다르다. (서울 청계천)
꼭 봐야할 주요뉴스"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[이미지 다이어리] 우산을 사는 자세
2026년 01월 08일(목)
맑은 날 사는 우산은 색깔과 모양을 우선 보게 되고 비 오는 날 사는 우산은 가격을 먼저 생각하게 된다.
후자의 경우 지금 내리는 비를 막는 것이 우선이기 때문이다.
실용적 기능은 비슷하지만, 우산을 대하는 자세는 다르다. (서울 청계천)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"입에 맞지 않으면 반품하세요" 도가니탕 주문 고객에 임성근 셰프가 한 말
"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은
껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래
부부 된 동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[시사쇼][배우자 열전]①
"저, 한국서 군대도 나온 여자"…상하이서 김혜경 여사 만난 차오루 화제
'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인
한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니
李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"
윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까