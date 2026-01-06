현대차 GBC 49층·3개동으로 짓고 공공기여 늘린다[부동산AtoZ]

105층 건립계획 변경해 서울시와 추가 협상 마쳐

타워동 최상층 전망공간과 공연장·전시장 등 건립

공공기여 2236억원 증액, 교통 인프라 등에 투입

서울광장 2배 녹지공간도 확보, 2031년 준공 목표

서울시와 현대차가 삼성동 한국전력 부지에 조성하는 GBC(글로벌비즈니스콤플렉스)를 최고 49층, 3개동으로 건립하기로 합의했다. 층수를 낮추면서 특정 지정 용도 이행이 어려워지면서 감면하려던 공공기여액을 약 2조원으로 늘리기로 했다. 최상층 전망 공간과 전시·공연장 등을 조성하고 서울광장 2배 넓이의 녹지공간도 확보한다.

서울시와 현대차가 삼성동 한전 부지에 짓는 GBC 추가 협상을 마무리했다고 6일 밝혔다. GBC에는 최고 49층, 3개동에 업무·호텔·판매시설과 공연장, 전시장 등이 조성되며 2031년 말 준공을 목표로 한다. GBC 조감도. 서울시 제공

서울시는 현대차그룹의 변경 제안으로 시작된 GBC 사업 추가협상을 지난해 12월30일 완료했다고 6일 밝혔다. 현대차의 공공기여액은 2016년 5월에 책정했던 1조7491억원에서 1조9827억원으로 늘어나며, 일부 교통개선대책도 추가로 부담하기로 했다.

GBC 사업은 코엑스 맞은편에 현대차그룹 신사옥 등을 짓는 프로젝트다. 현대차그룹은 지난 2014년에 옛 한전부지를 10조5500억원에 매입했다. 2016년 서울시와 사전협상을 거쳐 최고 105층 높이 업무·호텔·문화 복합시설을 짓기로 했다. 이후 군 작전 제한 사항과 대내외 여건 변화 등으로 현대차그룹은 지난해 2월 GBC를 54층 높이의 3개동으로 건립하는 내용의 변경계획을 제출했다. 이후 도시·건축·교통·공공기여 등 분야별 논의를 거쳐 최종 협상을 마무리했다. 현재 해당 부지에는 터파기 공사가 진행중이며 공정률은 지난해 12월 말 기준 5.6%다.

서울시 관계자는 "현대차에서 변경 계획 제출 당시 54층으로 제안했지만, 오피스와 로비층 등 층고가 상향되는 등 설계가 구체화하면서 층수가 조정된 것이고 높이계획(242m)은 동일하다"고 설명했다.

GBC에는 영동대로와 지상광장을 연결하는 1만4000㎡ 규모의 도심숲이 조성된다. 영동대로 상부 지상광장과 합하면 서울광장 2배 규모의 녹지공간이 확보된다. 서울시 제공

현대차는 서울시와 추가협상을 거쳐 최고 49층(242m 높이) 3개동에 업무·호텔·판매시설과 전시장, 공연장 등 문화시설을 조성한다. 용적률은 800%, 건폐율은 60%를 적용한다. 전시장에서는 세계 최고 수준의 과학관과 협업해 기초과학 중심의 체험형 전시 콘텐츠를 선보일 예정이다. 약 1800석 규모로 짓는 공연장은 클래식, 오페라, 뮤지컬 등 다양한 공연이 가능하도록 설계한다.

타워동 최상층에는 전망공간을 설치해 한강·강남 도심 등 서울 주요 명소를 내려볼 수 있다. 지상에서 전망공간까지 직통 엘리베이터를 마련하고, 전망공간 내부에는 식당·카페 등 편의시설을 조성한다.

GBC 중앙에는 영동대로와 지상광장을 연결하는 1만4000㎡의 대규모 '도심숲'도 들어선다. 민간개발 복합단지 내 녹지공간 중 국내 최대 규모로, 서울광장(1만3207㎡)보다 크다. 영동대로 상부 지상광장(1만3780㎡)과 합하면 서울광장 2배 규모의 시민 녹지공간을 확보하는 셈이다. 도심숲 지하에는 영동대로 복합환승센터와 연계되는 복합 소비·문화공간 '그레이트 코트'를 조성한다.

GBC 배치도. 서울시 제공

쟁점이었던 공공기여액은 2336억원 증액하기로 합의했다. 105층 건립 계획을 전제로 전망대와 전시·컨벤션 등 특정 지정 용도를 정했지만 온전히 이행하기가 어려워지면서 기존 감면액은 전액 공공기여로 제공하기로 한 것이다. 대신 특정 지정 용도는 폐지하지만, 전시장과 공연장, 전망공간 등 문화 시설을 규모 있게 설치·운영해 공공성을 높인다. 현대차그룹은 삼성역 확장과 버스환승센터 설치 등 당초 교통개선대책에 추가해 국제교류복합지구 도로개선사업도 일부 추가로 제공하기로 했다.

서울시 관계자는 "공공기여 총량은 일반상업지역으로 용도지역 변경이 발생한 시점, 2016년 5월을 기준으로 정했다. 용도지역 변경은 이미 이뤄졌고, 이번 협상은 건축계획만 변경하는 사안"이라며 "2336억원을 현재의 가치로 환산하면 4000억원 이상의 효과가 있다"고 설명했다.

현재 GBC 공공기여금은 영동대로 지하공간 복합개발, 잠실주경기장 리모델링 등 국제교류복합지구의 핵심 인프라 구축과 지역 일대 교통체증 개선을 위한 도로사업, 한강·탄천 수변공간 조성 등에 쓰이고 있다. 특히 영동대로 지하 복합환승센터는 5개 철도 노선(GTX-A, C, 도시철도 2·9호선, 위례신사선)이 만나는 허브다. 주경기장 리모델링은 육상, 펜싱, 태권도 등 전문체육인 양성을 위한 훈련소와 숙소, 시민 생활체육시설을 확충하는 사업이다. 이밖에 삼성역 일대 교통체증 개선을 위한 도로개선 사업과 강남과 잠실을 연결하는 탄천 보행교 등도 신설된다.

GBC 공공기여 사업 내용. 서울시 제공

시는 2031년 말 준공을 목표로 사업을 추진한다. 올해 상반기 중 협상 결과를 반영한 도시관리계획(지구단위계획) 변경결정과 공공기여 이행협약서 체결 등을 진행할 예정이다. 이후 각종 영향평가와 건축변경 심의 등을 거친다.

현대차 GBC 사업 정상화는 건설경기 불황 속에서 경제 활성화와 일자리 창출 효과를 가져올 것으로 기대된다. 5조2400억원에 달하는 공사비가 투입될 예정이다. GBC 개발을 통한 생산 유발 효과는 513조원으로 추산된다. 고용 창출은 약 146만 명, 소득 유발효과도 70조 원 이상으로 예상된다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 "이번 추가협상으로 국제교류복합지구 핵심 부지에 대규모 개방형 도심숲, 전시·문화시설, 옥상정원 등 시민 여가 공간을 대폭 확충한 새로운 랜드마크 건립을 계획했다"면서 "장기간 표류한 GBC 개발을 신속하게 추진해 도시의 새로운 성장동력이자 서울을 대표할 수 있는 상징적인 공간으로 완성할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



