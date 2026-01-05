로봇이 아침 준비하고 빨래까지… LG전자, CES 2026서 공감지능 선보인다

집·차량·갤러리 잇는 AI 전시관 구성

고객 중심으로 연동되는 공간 경험 공개

LG전자가 현지시간 6일부터 9일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술 전시회 CES 2026에서 고객을 중심으로 공간과 제품이 함께 작동하는 공감지능(Affectionate Intelligence) 기술을 공개한다.

LG전자는 '당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)'을 주제로 2044㎡ 규모의 전시관을 조성하고, 집과 차량, 갤러리 등 다양한 공간에서 제품과 솔루션이 서로 연동돼 고객의 상황에 맞게 작동하는 모습을 선보인다.

전시관 입구에는 초슬림 무선 월페이퍼 올레드 TV 'LG 올레드 에보 AI W6' 38대를 천장에 매달아 제작한 대형 오브제가 설치된다. 두께 9mm대의 무선 올레드 TV 38대가 공중에 떠 있는 듯한 연출을 통해 관람객을 맞이하며, 특정 위치에서 바라볼 경우 서로 다른 화면이 하나의 미디어 아트로 조합되도록 설계됐다. LG전자는 이 장치를 통해 전시 주제인 '당신에게 맞춘 혁신'을 시각적으로 구현했다.

LG전자는 이번 전시에서 ▲홈로봇 'LG 클로이드(LG CLOiD)'와 AI 가전을 결합한 '제로 레이버 홈(Zero Labor Home)' ▲AI 기반 차량용 솔루션 ▲AI 프로세서와 webOS 플랫폼을 적용한 TV 라인업 ▲게임·음악 중심의 엔터테인먼트 체험 공간 ▲AI 기능을 강화한 프리미엄 가전 'LG 시그니처' 등을 선보인다.

홈 분야에서는 가전 사업의 지향점으로 제시해온 '가사 해방을 통한 삶의 가치 제고'를 구체화했다. LG 클로이드는 전날 설정된 식사 계획에 따라 냉장고에서 재료를 꺼내고 오븐을 작동시켜 아침 식사를 준비하며, 외출 이후에는 세탁물을 분류해 세탁기에 투입하고 정리하는 동작을 시연한다. LG전자는 이 같은 기능이 환경을 종합적으로 인식하는 AI 판단 능력과 사용자 생활 패턴 학습, 팔과 손가락을 정밀하게 제어하는 로봇 기술의 결합으로 구현됐다고 설명했다.

AI 가전도 함께 소개된다. LG AI 냉장고는 사용 패턴을 학습해 냉각 시점을 조절하고, AI DD모터를 적용한 워시타워는 세탁물의 무게·습도·소재를 분석해 세탁과 건조 강도를 조정한다. 모든 가전은 AI 홈 허브 '씽큐 온(ThinQ ON)'에 연결돼 냉장고 이상 감지, 세탁 코스 추천, 공기질 관리, 조명 제어 등 환경 전반을 통합 관리한다.

전장 분야에서는 AI를 적용한 차량용 솔루션 체험존을 운영한다. 투명 올레드가 적용된 전면 유리에는 신호 대기 시간 등 상황별 핵심 정보가 표시되고, 인캐빈 센싱 기술을 적용한 운전자석에서는 시선 이탈이 일정 시간 이상 지속될 경우 자율주행 모드로 전환되는 기능이 구현된다. 뒷좌석에서는 AI가 외부 풍경을 인식해 관련 콘텐츠를 추천하는 엔터테인먼트 시스템도 공개된다.

TV 부문에서는 올레드 에보 AI W6를 비롯한 2026년형 올레드 TV와 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV 'LG 마이크로 RGB 에보'가 전시된다. W6는 무선 설계와 초슬림 디자인을 결합한 제품으로, 스피커를 내장한 일체형 구조를 유지하면서도 벽에 밀착 설치할 수 있도록 설계됐다. 관람객은 'LG 갤러리 플러스'를 통해 미술 작품과 게임 일러스트 등 4500여 개 콘텐츠를 감상할 수 있다. 이 서비스에는 영국 내셔널 갤러리 런던 소장 작품도 포함됐다.

TV에는 듀얼 인공지능 기반 3세대 알파 11 AI 프로세서가 적용됐다. LG전자는 두 가지 AI 업스케일링을 동시에 처리하는 방식으로 해상도와 질감을 개선했다고 설명했다. webOS의 개인화 추천 기능은 키오스크 입력을 통해 시각적으로 구현된다.

엔터테인먼트 공간에서는 글로벌 온라인 커뮤니티 레딧과 협업한 게이밍 체험존이 운영된다. 무선 AV 전송 기술을 적용한 올레드 TV에서는 고주사율 게임 시연이 진행되며, 울트라기어 에보 게이밍 모니터에서는 레이싱 게임 체험이 가능하다. 이와 함께 세계적인 뮤지션 윌아이엠과 협업한 무선 오디오 브랜드 'LG 엑스붐' 신제품 4종도 공개된다.

프리미엄 가전 'LG 시그니처' 라인업에는 대형언어모델 기반 음성인식 기능과 재료를 인식해 조리법을 추천하는 고메 AI 기능이 적용됐다. 오븐의 경우 선택한 굽기 상태에 맞춰 알림을 제공하는 기능도 포함됐다.

LG전자는 전시의 마지막 공간에서 ESG 비전 '모두의 더 나은 삶(Better Life for All)'과 전시 주제를 연결해 '모두를 위한 조화'를 제시한다. 이 공간에는 고령자와 장애인을 고려한 '컴포트 키트'와 느린 학습자 및 발달장애 아동을 위한 쉬운 글 도서가 전시된다.





