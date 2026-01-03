트럼프에 투자한 개미는 우는데…트럼프 일가는 '자산 증가'

트럼프 미디어·트럼프 코인 '폭락'

트럼프·트럼프 주니어 순자산은 늘어

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 한 해 각종 사업으로 큰돈을 벌었으나 트럼프 가문에 투자한 개인 투자자들은 큰 손해를 본 것으로 나타났다.

2일(현지시간) 미국 엑시오스(AXIOS)는 지난해 트럼프를 '매수'하는 가장 주된 방법이 그가 상장한 미디어·금융·에너지 기업인 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹의 주식을 사거나, 트럼프 일가가 발행한 암호화폐 밈 코인 오피셜 트럼프(Official TRUMP)를 사는 것이라고 설명했다.

하지만 트럼프 미디어(DJT) 주가는 지난해 트럼프가 취임하기 전날 대비 연말에 67%나 폭락했다. 이에 반해 트럼프 미디어를 편입 종목으로 포함하는 글로벌 엑스 소셜 미디어 상장지수펀드(SOCL)는 같은 기간 27%나 올랐다. 또 기술주 전반을 광범위하게 포함하고, 상장된 대부분의 사회관계망서비스(SNS) 기업들이 들어있는 나스닥 지수는 같은 기간 18% 상승했다. 트럼프가 취임하기 전날인 지난해 1월 19일 1000달러(약 144만원)를 SOCL 상장지수펀드에 투자했다면 1272달러(약 184만원)가 됐을 것이고, 나스닥 지수에 투자했다면 1184달러(약 171만원)가 됐을 것이란 의미다. 그러나 트럼프 미디어 주식에 직접 투자했다면 331달러(약 48만원)가 됐을 것이다.

아울러 밈 코인인 오피셜 트럼프($TRUMP)는 지난해 1월 17일 출시 직후에는 폭등했다가 이후 빠르게 하락했다. 이 코인은 지난해 1월 19일 이후 89% 떨어져 있다. 세계 최대 밈 코인인 도지코인은 같은 기간 67% 하락했다. 코인게코(CoinGecko)가 집계한 전 세계 암호화폐 시가총액은 같은 기간 16% 줄었다.

전 세계 암호화폐 시가총액에 1000달러를 투자했다면 842달러(약 122만원)가 됐을 것이고 도지코인에 투자했으면 327달러(약 47만원)가, 오피셜 트럼프에 투자했다면 114달러(약 16만원)가 됐을 것이다.

이처럼 트럼프와 그 일가에 투자한 개인 투자자들은 지난해 트럼프 관련 자산에 투자해 큰 손해를 본 것으로 추정되지만, 트럼프와 그 일가는 오히려 자산이 늘어난 것으로 나타났다.

포브스는 억만장자인 트럼프 대통령의 순자산이 여러 암호화폐 투자 수익에 힘입어 2배 이상으로 늘어났다고 추정했다. 또 아들인 도널드 트럼프 주니어의 순자산이 역시 암호화폐 수익을 바탕으로 지난해 6배로 증가했다고 추산했다.

한편 지난 5월 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 일가와 사업 파트너들은 트럼프 코인 수수료만으로 3억2000만달러(약 4366억원)를 챙긴 것으로 알려졌다고 보도했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



