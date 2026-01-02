본문 바로가기
무안군, 군민 안전 위해 시가지 제설 작업 총력

호남취재본부 정승현기자

입력2026.01.02 15:02

대설주의보 발효에 비상 1단계 가동
도로·마을 곳곳 '구슬땀'

현장에 직접 찾은 김산 무안군수가 제설작업을 돕고 있다. 무안군 제공

현장에 직접 찾은 김산 무안군수가 제설작업을 돕고 있다. 무안군 제공

전남 무안군은 1일 오후 8시부터 대설주의보가 발효돼 많은 눈이 내리자, 주민 불편 해소와 군민 안전 확보를 위해 관내 시가지 제설 작업에 총력을 기울이고 있다.


군은 비상 1단계를 가동하고 13개 협업 부서와 읍·면 상황근무 체계를 유지하며 신속 대응에 나섰다. 관내 도로 13개 노선, 총 180㎞ 구간에 대해 제설차량 13대를 투입해 주요 도로를 중심으로 제설 작업을 진행했다.

또한 2일 이른 아침부터는 김산 군수와 김병중 부군수를 비롯한 무안군 공직자들이 무안군청부터 무안읍 중앙로 등 주요 시가지와 마을 골목길에 쌓인 눈을 직접 치우며 현장 제설 작업에 동참했다.


무안은 차량 통행이 잦은 주요 도로와 함께 보행자 안전이 우려되는 시가지와 주거지 골목길을 중심으로 제설과 안전 점검을 병행하며, 추가 강설에 대비해 상황 관리를 지속하고 있다.


김산 무안군수는 "대설로 인한 군민 불편과 안전사고를 예방하기 위해 가용 인력과 장비를 총동원했다"며 "끝까지 긴장을 늦추지 않고 취약 구간을 중심으로 제설과 안전 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

군은 향후 기상 상황에 따라 단계별 대응 체계를 유지하며, 군민의 안전과 교통 불편 최소화를 위해 제설 작업을 이어갈 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
