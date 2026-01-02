강기정·김영록, 광주·전남 행정통합 선언…즉각 추진

2일 오전 5·18민주묘지에서 공동선언문 발표

강기정 “6·3 지방선거서 통합 단체장 선출 목표”

김영록 “대통령에 광주·전남 대통합 의지 전달”

이재명 “광역단체 통합, 지역주도 성장의 새 길”

광주시와 전남도가 행정구역 통합을 즉각 추진하기로 공식 선언했다. 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사는 2일 광주 북구 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 '광주·전남 대통합 추진 공동선언문'을 발표하고, 통합 지방자치단체 출범을 위한 절차에 착수하겠다고 밝혔다.

2일 광주 북구 국립5·18민주묘지 민주문 앞에서 광주·전남 주요 인사들이 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자

선언문에서 양 시·도는 "대한민국 민주화의 상징인 오월 영령들 앞에서 광주·전남 대부흥의 새 역사를 열어가기 위해 양 시·도의 통합을 즉각 추진하기로 선언한다"고 밝혔다.

이어 "AI·에너지 대전환 시대와 남부권 반도체 벨트의 중심축으로 도약할 수 있는 역사적 전기를 맞고 있다"며 "이재명 정부에서 통합 시·도에 대해 서울특별시에 준하는 지위와 조직 특례를 부여하고, 교부세 추가 배분과 공공기관 우선 이전 등 과감한 인센티브를 계획하고 있어 지금이 광주·전남 대통합의 길로 나아갈 절호의 기회"라고 했다.

2일 오전 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 강기정 광주시장·김영록 전남지사가 광주·전남 행정통합 선언문을 발표한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

양 시·도는 통합의 시너지 효과를 극대화하기 위해 정부의 과감한 재정·권한 이양과 특례 확보에 최선을 다하고, 지역 발전과 시·도민 복리 증진을 위한 방안을 공동으로 추진하기로 합의했다.

이를 위해 광주시와 전남도는 행정구역 통합과 맞춤형 특례를 담은 통합 지방자치단체 설치 특별법 제정을 적극 추진한다. 통합 지방정부가 국가 행정권한과 재정 권한 이양을 통해 연방제 국가에 준하는 실질적 권한과 기능을 확보할 수 있도록 특례 조항을 특별법에 반영하는 데도 노력하기로 했다.

행정구역 통합의 실무 협의를 위해 양 시·도 동수로 구성하는 '(가칭) 광주·전남 통합추진협의체'를 설치하고, 전라남도 부지사(정무)와 광주광역시 부시장(정무)을 당연직으로 하는 4인의 공동대표 체제로 운영한다. 또 통합 지방정부 추진 과정에서 광주시의회와 전라남도의회의 의견을 청취하고, 시·도민의 공감대 형성에도 힘쓰기로 했다. 광주시와 전남도는 시·도민의 충분한 의견 수렴을 거쳐 시·도 통합안을 확정하고, 최대한 조속히 통합을 추진해 광주·전남 공동 발전을 이뤄나가기로 했다.

발표 이후 강기정 시장은 "이재명 정부 출범 원년인 올해가 광주·전남 대통합을 추진할 중요한 기회"라며 "시·도민 의견 수렴을 전제로, 이 기회를 놓치지 않도록 빠르게 추진해야 한다"고 말했다. 이어 "6·3 지방선거 이전에 통합을 이뤄내지 못하면 이후 가능성은 희박해질 수 있다"며 "통합 단체장 선출을 이번 지방선거의 우선 목표로 보고 있다"고 밝혔다.

김영록 지사는 "오늘 오후 청와대 영빈관에서 열리는 신년 인사회에 참석해 이재명 대통령께 직접 인사를 드리고, 광주·전남 대통합에 대한 의지와 결연한 뜻을 전달할 예정"이라며 "광주·전남 대통합과 관련해 의미 있는 성과를 가져올 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 청와대에서 2026년 신년사를 발표하고 있다. 청와대 제공, 연합뉴스

한편 이 대통령은 앞서 사회관계망서비스(SNS)에 "대전·충남에 이어 광주·전남까지, 쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"며 "수도권 1극 체제를 극복하고 '지역 주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다"고 적었다. 이어 광역단체 통합 논의와 관련해 시민 의견을 묻기도 했다.





