한울반도체, '2026 글로벌 IP 스타기업' 선정…AI 검사 기술 경쟁력 인정

한울반도체 한울반도체 close 증권정보 320000 KOSDAQ 현재가 1,449 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,462 2026.04.08 개장전(20분지연) 관련기사 JKM, 'HBM·HBF' 등 AI 메모리 시장 대응 위한 '세종 캠퍼스' 준공 한울그룹 "김기원 전 삼성전자 부사장, 그룹 부회장으로 취임" 한울반도체, 고성능 MLCC 제조 공정 핵심 마운터 2세대 설비 제작 및 전사기 개발 전 종목 시세 보기 는 지식재산처가 주관하는 '2026 글로벌 IP 스타기업'에 선정됐다고 8일 밝혔다.

글로벌 IP 스타기업 육성 사업은 지식재산처와 지역지식재산센터가 수출 잠재력이 높은 유망 중소기업을 발굴해 3년간 지식재산(IP) 전반에 대한 체계적인 지원을 제공하는 프로그램이다. 맞춤형 종합 지원을 통해 기업을 글로벌 강소기업으로 성장시키는 데 목적이 있다. 회사 측은 이번 선정을 통해 글로벌 시장에서의 기술 경쟁력과 성장 가능성을 공식적으로 인정받았다고 설명했다.

한울반도체는 반도체·필름·디스플레이 자동검사 장비 분야에서 축적한 기술력을 기반으로, 기존 규칙 기반 검사 방식을 넘어 인공지능(AI) 기반 지능형 검사 플랫폼 중심으로 사업 고도화를 추진하고 있다. 특히 자체 플랫폼 '하와이(HaWAIe)'를 앞세워 고신뢰성이 요구되는 산업 분야에서 정밀 검사 경쟁력을 강화하고 있다.

이번 글로벌 IP 스타기업 선정을 계기로 한울반도체는 해외 주요 시장을 겨냥한 특허 확보와 디자인 경쟁력 제고에 박차를 가할 계획이다. 이를 통해 기술 보호는 물론 글로벌 고객 대응 역량과 시장 신뢰도를 함께 높인다는 전략이다.

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회사 관계자는 "지식재산 전략과 AI 기반 검사 기술을 결합해 글로벌 지능형 검사 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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