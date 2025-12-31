김돈곤 군수“기본소득 1080억 지역순환… 청양 경제 바꾼다”

세종서 열린 시범사업 협의체 출범식서 10개 지자체 대표 발언

"지역소멸 막을 사실상 마지막 정책… 성과로 증명하겠다"



지난 29일 세종시에서 열린 농어촌 기본소득 시범사업 성과 창출 협의체 출범식에서 김돈곤 군수가 발언하고 있다./청양군 AD 원본보기 아이콘

김돈곤 충남 청양군수가 "필생즉(必生則)의 각오로 농어촌 기본소득 시범사업에 임하겠다"며 사업 성공을 위해 군정 역량을 총동원하겠다고 밝혔다.

김 군수는 농어촌 기본소득을 지역 소멸을 막기 위한 정책 수단으로 규정하며, 시범사업 단계부터 명확한 성과를 창출하겠다고 했다.

김 군수는 지난 29일 세종시에서 농림축산식품부 주관으로 열린 '농어촌 기본소득 시범사업 성과 창출 협의체 출범식'에서 이같이 밝혔다.

그는 "이 사업은 단순한 복지 정책이 아니라, 농어촌의 지속 가능성을 좌우할 핵심 전략"이라고 강조했다.

김 군수는 "사업 기획 단계부터 농어촌 기본소득이 지역 소멸 위기에 대응할 수 있는정책"이라며 "오는 2026년 본격 시행을 앞두고 정책의 핵심을 지역경제 활성화와 주민 삶의 질 개선에 두고 있다"고 말했다.

청양군의 경우 군민 약 3만 명에게 매월 15만 원씩, 연간 180만 원의 기본소득이 지역 상품권으로 지급된다. 2년간 총 1080억 원 규모의 재원이 지역 내에서 순환하게 되는 구조다.

김 군수는 "소비가 지역에서 발생하도록 설계된 만큼, 전통시장과 소상공인을 중심으로 매출 증대 효과가 나타날 것"이라고 내다봤다.

정기적이고 안정적인 소득 지급은 주민들의 소비 여력을 확대하고, 이는 지역 상권의 매출 예측 가능성을 높여 자영업자의 경영 안정으로 이어진다는 것이다.

각 지역사랑상품권 카드를 들고 있는 10명의 군수(왼쪽부터 옥천, 연천, 정선, 순창, 청양, 송미령 장관, 경제인문사회연구회 이한주 이사장, 영양, 남해, 장수, 곡성, 신안) 원본보기 아이콘

김 군수는 "지역경제가 살아나면 생활 여건이 개선되고, 이는 다시 정주 매력과 인구 유입으로 연결되는 선순환 구조를 만들게 된다"고 설명했다.

또 "성과를 제대로 만들기 위해서는 초기 단계부터 정교한 평가지표를 구축하고, 10개 군이 공동의 책무성을 가지고 긴밀히 협력해야 한다"고 말했다.

특히 전통시장과 골목상권, 소상공인 중심의 소비 구조를 강화해 지역 간 격차 해소와 체감도 제고를 동시에 달성해야 한다고 강조했다.

농어촌기본소득 선정기원 퍼포먼스_청양군민의 날 기념 원본보기 아이콘

김 군수는 "농어촌 기본소득은 단순한 지원금이 아니라 지역경제의 순환을 복원하는 정책"이라며 "2년간의 시범사업 결과를 통해 효과를 명확히 입증하고, 본 사업으로 확대될 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.

그러면서 "10개 군이 정보 공유와 협업을 강화해 공동의 성공 모델을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



