[인사] 지식재산처

대전=정일웅기자

입력2025.12.31 09:13

◆지식재산처 <과장급 전보> ▶심사품질담당관 신준호 ▶지식재산데이터관리과장 신현철 ▶지식재산출원과장 정성중 ▶지식재산등록과장 황성호 ▶일반서비스상표심사팀장 이한규 ▶특허심사총괄과장 김영표 ▶특허제도과장 신진섭 ▶인공지능빅데이터심사과장 허영한 ▶바이오기반심사과장 김희승 ▶스마트제조심사팀장 김춘석 ▶헬스케어기기심사팀장 김곤희 ▶전기심사과장 임현석 ▶통신심사과장 제갈현 ▶전자상거래심사과장 여인홍 ▶방송미디어심사팀장 여원현 ▶기초재료화학심사과장 강원길 ▶재료금속심사팀장 안영웅 ▶디스플레이심사과장 송대종 ▶반도체제조장비심사팀장 최훈영 ▶특허심판원 심판장 조지훈 ▶특허심판원 심판장 신순호 ▶특허심판원 심판장 신원혜 ▶특허심판원 심판장 전범재 ▶특허심판원 심판장 제승호 ▶특허심판원 심판장 목승균 ▶특허심판원 심판장 정재헌 ▶특허심판원 송무과장 나광표(이상 2026년 1월 1일자)





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

