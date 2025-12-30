자금난 계속되는 홈플러스, 연초 5개 점포 추가 폐점

계산·시흥·안산고잔·천안신방·동촌점 폐점

기업회생 절차를 진행 중인 홈플러스가 계속되는 자금난에 점포 구조조정을 확대한다. 이달 5개 지점의 문을 닫은 데 이어 다음 달 추가 영업 중단까지 포함하면 두달 새 10개 점포를 정리하는 것이다.

30일 업계에 따르면 홈플러스는 내년 1월 말까지 계산·시흥·안산고잔·천안신방·동촌점 등 5개 지점의 영업을 중단하기로 했다. 전날 서울회생법원에 제출한 회생계획안에도 이 같은 영업 중단 계획을 담은 것으로 알려졌다.

홈플러스는 지난 28일에도 가양·장림·일산·원천·울산북구점 등 5개 지점의 영업을 중단한 바 있다.

앞서 홈플러스는 지난 8월 이들 매장을 포함한 15개 점포를 폐점하려 했으나 거래조건 완화 등을 전제로 9월 보류했다. 다만 자금 사정 악화가 이어지자 지점 영업 중단을 재추진하는 것이다.

홈플러스 관계자는 "납품업체들의 거래 조건 완화와 물량 정상화 등 조치가 이뤄지지 않아 1월 말까지 영업을 중단하기로 했다"면서 "자금 상황 개선을 위한 구조조정의 일환이다"고 말했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



