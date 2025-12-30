본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

시흥 배곧지구에 '중부해양경찰청' 신청사 착공

정두환기자

입력2025.12.30 16:35

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연면적 8992㎡ 규모…2027년 준공

중부지방해양경찰청이 오는 2027년 경기도 시흥시 배곧동으로 이전한다.

30일 시흥 배곧신도시에서 개최된 중부지방해양경찰청 신청사 착공식에서 참석자들이 기념삽을 뜨고 있다. 시흥시 제공

30일 시흥 배곧신도시에서 개최된 중부지방해양경찰청 신청사 착공식에서 참석자들이 기념삽을 뜨고 있다. 시흥시 제공

AD
원본보기 아이콘

중부해양경찰청은 30일 배곧신도시 내 배곧동 302-1 신청사 건립 부지에서 신청사 착공식을 개최했다. 행사에는 박재화 중부지방해양경찰청장, 임병택 시흥시장, 시·도 의원 등이 참석했다.


중부지방해양경찰청은 북쪽으로는 서해 5도부터 인천·경기 해역을 거쳐 남쪽으로는 충남 서천에 이르는 해역을 관할한다. 현재 인천 송도국제도시 내 건물 일부를 임차해 임시 청사로 사용 중이다.

신청사는 지하 1층~지상 4층 연면적 8992㎡ 규모로 건립된다. 오는 2027년 준공 예정이다.


임병택 시흥시장은 "신청사가 배곧에 자리 잡게 되면 시흥시가 해양안전 거점도시의 위상이 한층 강화될 것"이라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제 한동훈에 책임…드루킹 사건보다 심각"

새로운 이슈 보기