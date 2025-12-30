본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"더 이상 나이는 면죄부가 될 수 없어"…만 14세부터 처벌한다는 '이 나라'

김진선기자

입력2025.12.30 14:14

수정2025.12.30 14:23

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청소년 범죄율 증가에 칼 빼든 중국
개정된 치안관리처벌법, 내년 1월부터 시행
"개정된 법, 나이 면죄부 될 수 없어"

학교 폭력 등으로 최근 몇 년간 청소년 범죄율이 높아진 중국이 법을 개정했다.


30일 중국 중화망에 따르면 중국은 만 14세도 범죄를 저지를 경우 처벌이 가능하도록 개정된 치안 관리처벌법을 내년 1월부터 시행한다.

중국 국기. 기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이.

중국 국기. 기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이.

AD
원본보기 아이콘

그동안 중국에서는 만 14세~16세 미성년자는 범죄를 저질러도 처벌 대상이 되지 않았다. 만16세~18세 청소년도 초범일 경우도 처벌 대상에서 제외됐다. 70세 이상의 노인도 마찬가지였다.


하지만 최근 중국 청소년 범죄율이 급증하자 중국 공안은 예외 조항을 넣어 처벌 실효성을 높였다. 내년부터는 만 14세 이상 청년, 만 70세 이상 노인도 법을 위반하거나, 심각한 범죄를 저지르면 처벌 대상이 될 수 있다. 만 16세~18세 초범도 처벌을 피할 수 없다. 처벌 대상이 아닌 연령의 미성년자에게는 상응하는 교육을 의무화한다.


중국 검찰이 발표한 내용에 따르면 작년 접수된 체포된 청소년(미성년자) 범죄 피의자는 6만5198명으로 전년 대비 1.1% 감소했다. 다만 실제 체포로 어진 건수는 3만4329건으로 전년 대비 27.8% 급증했다. 작년 중국 허베이에서는 세 명의 중학생이 심각한 학교폭력을 저질렀지만, 대상 연령이 아니라는 이유로 아무런 처벌도 받지 않았다. 산시성의 한 소년도 6개월 동안 4번의 범죄를 저질렀지만, 나이 때문에 처벌 대상에서 제외됐다. 후베이성에 한 노인은 불법으로 양귀비를 재배했지만, 70세 이상이라 제재 없이 풀려났다.

중화망은 "법의 보호를 받아야 하는 특정 대상을 보호하기 위한 조치가 일부 사람들의 악용으로 변질했다"면서 "개정된 법 내용을 보면 더이상 나이는 범죄의 면죄부가 될 수 없다"고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 영국 "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 놀리면 벼락거지"부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"화장실 쓰고 커피 주문 안 해"…영업 방해 신고한 점주

"위급 시 아내 말고 나부터"…차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'

메타, '제2의 딥시크' 품었다…중국 스타트업 '마누스' 인수

새로운 이슈 보기