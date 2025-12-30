강원도의회, 베트남 디엔비엔성과 우호 교류 물꼬…상생 발전 '첫걸음'

본문 바로가기
이종구기자

입력2025.12.30 14:00

김시성 의장, 대표단과 간담회
상호 이해 증진·교류 가능성 살펴

강원특별자치도의회(의장 김시성)는 30일 도의회를 방문한 베트남 디엔비엔성 대표단을 영접하고, 양 지역 간 우호 증진과 교류 협력 방안을 논의하기 위한 간담회를 가졌다고 밝혔다.

강원특별자치도의회(의장 김시성)가 30일 도의회를 방문한 베트남 디엔비엔성 대표단을 영접하고, 양 지역 간 우호 증진과 교류 협력 방안을 논의하기 위한 간담회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 강원도의회 제공

이날 방문은 디엔비엔성 러 반 끄엉 인민위원회 부위원장을 단장으로 내무청장, 외무청장 등 6명의 고위급 관계자들이 참석했다. 도의회에서는 김시성 의장을 비롯해 원제용 사회문화위원장, 박길선 도의원 등이 자리를 함께하며 방문단을 환대했다.


간담회에서 양측은 행정, 농업, 교육 등 향후 양 지역 간 교류 가능성을 폭넓게 살피며 상호 이해를 높이는 시간을 가졌다. 특히 베트남 북서부의 요충지인 디엔비엔성과 대한민국 대표 자치권 모델인 강원특별자치도가 가진 유사한 지리적·문화적 강점을 바탕으로, 향후 지속적인 소통을 통해 우호 관계를 점진적으로 발전시켜 나가기로 뜻을 모았다.

김시성 의장은 환영사에서 "한 해를 마무리하는 시점에 디엔비엔성 대표단이 강원특별자치도를 찾아주신 것을 도민과 함께 환영한다"며, "오늘의 첫 만남이 두 지역이 함께 번영할 수 있는 소중한 씨앗이 되길 기대한다"고 말했다.


러 반 끄엉 부위원장은 "강원특별자치도의 따뜻한 환대에 깊이 감사드린다"며 "디엔비엔성과 강원특별자치도가 지속적인 소통을 통해 상생 발전하는 동반자가 되길 희망한다"고 화답했다.


간담회를 마친 대표단은 의장 주재 환영 오찬에 참석해 우호의 시간을 가졌으며, 이후 남은 방한 일정을 소화한 뒤 내년 1월 1일 출국할 예정이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
