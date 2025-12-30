광주시, 사례 조정회의 성과 공유…2026년 운영 고도화 논의

경기 광주시는 지난 23일 고불로 350에 위치한 카페 미엔느에서 시와 읍면동, 권역별 무한돌봄 행복나눔센터 사례 관리 담당자 40여 명이 참석한 가운데 '2025년 사례 조정회의 성과 공유 및 2026년 운영 방안 논의 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 2025년 한 해 동안 복지 사각지대 해소를 위해 현장에서 활동한 사례 관리 담당자들의 노고를 격려하고 2026년 사례 조정회의의 보다 효율적인 운영 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

광주시는 올해 총 164세대를 대상으로 사례 조정회의를 운영하며 위기가구 발굴과 맞춤형 지원 연계를 추진해 왔다.

이날 간담회에서는 주요 사례별 개입 과정과 조정 결과를 공유하고 현장에서 체감한 성과와 한계, 실무상 고충을 중심으로 실질적인 개선 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

특히, 권역별 담당자들이 현장에서 직접 경험한 어려움과 보람 있었던 사례를 연속으로 발표하며 공공과 민간을 아우르는 사례 관리 현장의 생생한 목소리를 공유했다. 이를 통해 실무자 간 공감대를 형성하고 협업 기반을 더욱 공고히 하는 계기가 됐다.

광주시 관계자는 "오늘 논의된 의견을 바탕으로 2026년에는 보다 현장 중심적이고 실효성 있는 사례조정 체계를 구축할 계획"이라며 "사례 관리 담당자들이 자부심을 갖고 업무에 전념할 수 있도록 제도적·행정적 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





