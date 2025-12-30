본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

"중소기업 하도급 거래 공정성 회복세…연동제 효과 가시화"

이성민기자

입력2025.12.30 12:00

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

거래공정성지수 전년比 2.61점↑
계약·단가·납품조건 전반 개선

중소기업중앙회는 30일 중소기업 407개사를 대상으로 실시한 '2025년 중소기업 하도급거래 공정성수준 조사' 결과를 발표했다.


이번 조사는 제조하도급거래 중소기업 비중이 높은 업종을 대상으로 진행됐다. 본 조사를 토대로 산출되는 거래공정성지수는 중소기업중앙회가 하도급 거래 시 중소기업이 체감하는 공정성 수준을 정량적으로 측정·분석하기 위해 개발한 수치다.

"중소기업 하도급 거래 공정성 회복세…연동제 효과 가시화"
AD
원본보기 아이콘

조사 결과에 따르면 2025년 전체업종의 거래공정성지수는 80.53으로, 전년과 비교해 2.61점 오른 것으로 나타났다. 본 조사가 2024년도 하도급거래를 대상으로 진행된 것을 고려하면, 2023년 10월 본격 시행된 납품대금 연동제의 효과가 산업 전체적으로 긍정적인 영향을 미친 것으로 중기중앙회는 해석했다.

업종별로는 기타(75.67→83.26), 자동차(76.79→78.96), 고무플라스틱·비금속(77.35→79.42) 등 전년 대비 상승한 것으로 나타났다. 특히 섬유·의복 등 기타 업종의 경우 '계약·단가체결'(70.91→78.39), '납품조건'(80.04→86.82) 분야 등의 지수가 개선된 것으로 드러났다.


양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "특히 고물가·고환율 및 최저임금 인상 등으로 어려움을 겪고 있는 섬유·의복·종이·인쇄 등 영세업종에서 거래공정성 수준이 상승한 것으로 나타났다"며 "업종 특성상 소기업 비중이 높아 단가 협상력이 낮고 수입 원재료로 인한 원가급등 상황에서 납품대금 연동제를 통해 계약·단가 체결 및 납품조건 개선 등에 긍정적인 영향을 미친 것으로 추정된다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'[2025 무연고사 리포트⑭] "뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"화장실 쓰고 커피 주문 안 해" 영업 방해 신고한 점주

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

유명 트로트 여가수, 상간 소송 피소…애정행각 CCTV 포착

고장 난 전조등 대신 '손전등' 꽂고 달렸다…美 '맥가이버 운전자' 논란

'연명형 대출' 줄이고 상권 키운다…소상공인 정책, 구조 전환

정부 적극 나서자 보이스피싱 30% 줄어…당정 "보이스피싱 뿌리 뽑는다"

새로운 이슈 보기