의정부시, 경기북부 거점도시 도약 ‘2040 도시기본계획’ 수립 착수

4차 산업혁명 등 정책환경 변화에 적합한 도시기본계획 수립

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 24일 시청 직곡홀에서 시장, 시의원, 도시계획 전문가, 관련 부서장 등 22명이 참석한 가운데 '2040년 의정부 도시기본계획 수립'을 위한 용역 착수보고회를 개최했다.

김동근 시장이 지난 24일 '2040년 의정부 도시기본계획 수립'을 위한 용역 착수보고회를 진행하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 도시기본계획은 의정부시의 현안과 도시 여건을 분석해 수립하는 것으로, 미래 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 전략을 중심에 두고 있다.

주요 방향은 ▲미래지향적 의정부형 이슈 대응계획 ▲경기북부 거점도시를 위한 도시공간 재구조화 ▲'N분도시' 개념을 적용한 지속 가능한 도시 구현 ▲지속 가능한 신성장 산업 기반 구축을 위한 공간 개발로 설정했다.

시는 도시기본계획이 시의 최상위 공간계획인 만큼, 시민의 참여를 통해 도시 미래상과 전략목표를 함께 수립할 계획이다. 이를 위해 2026년 1월부터 3월까지 60여 명으로 구성된 '도시정책 시민계획단'(무보수 명예직)을 모집·운영할 예정이다.

김동근 시장은 "이번 도시기본계획은 20년 후 의정부시의 모습을 내다보는 중요한 기회"라며 "의정부시는 신성장 자족 기반 마련과 양질의 일자리 확충을 위한 도시구조 전환을 모색해 경기북부의 거점도시이자 자족도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



