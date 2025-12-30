본문 바로가기
한국투자증권, 내달7일 해외대학 재학생 채용설명회 개최

조슬기나기자

입력2025.12.30 10:16

한국투자증권은 오는 1월 7일 서울 여의도 본사에서 해외대학교 재학생 대상 채용설명회 'KIS Chat in Seoul'을 개최한다고 30일 밝혔다.


이번 채용설명회는 방학 기간 귀국한 유학생을 대상으로 국내 증권업 및 한국투자증권을 소개하기 위한 취지로 마련됐다. 김성환 사장이 직접 한국투자증권의 비전과 이에 맞는 인재상을 소개할 예정이다.

행사에서는 글로벌·기업금융(IB)·리서치 등 직무별 역할과 업무를 상세히 살펴보는 직무 설명회가 진행된다. 직무별 현직자를 직접 만나 질의응답을 할 수 있는 상담부스도 운영해 인터넷을 통해 확인하는 단편적인 정보를 넘어 업무에 대한 자세한 정보를 지원자에게 제공할 수 있도록 했다. 참가 신청은 온라인을 통해 접수한다.

한국투자증권은 2015년부터 매년 해외대 전형을 통해 글로벌 인재를 선발하고 있다. 올해 역시 2월부터 전형 절차를 진행할 예정이다. 또 해외 거주로 참석이 어려운 지원자들을 위해 별도 비대면 설명회를 진행하고 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

