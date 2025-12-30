[포토] 올해 마지막 거래일 하락 출발한 코스피

코스피가 2025년 마지막 거래일인 30일 하락출발한 가운데 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 코스피는 전장보다 26.81포인트(0.64%) 내린 4193.75로 시작해 낙폭을 줄이고 있다.







