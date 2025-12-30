본문 바로가기
파주시, 행안부 '지방물가 안정관리 평가' 3년 연속 우수기관 선정

이종구기자

입력2025.12.30 08:41

시계아이콘00분 29초 소요
경기 파주시는 행정안전부가 주관한 '2025년 지방물가 안정관리 평가'에서 전체 시군 중 '나등급(2위)'을 획득하며 2023년부터 3년 연속 지방물가 안정관리 우수 지방자치단체로 선정됐다고 30일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 진행됐으며 ▲지방 공공요금 안정 관리 ▲착한가격업소 활성화 ▲지방 물가 안정화 노력 등 3개 분야의 추진 성과를 종합적으로 평가해 이뤄졌다.


파주시는 고물가 상황 속에서도 상하수도 요금과 종량제봉투 가격 등 지방 공공요금을 안정적으로 관리하고, 착한가격업소를 지속적으로 발굴·지원하는 한편, 명절과 지역 축제 기간에는 바가지요금 근절을 위한 현장 점검을 강화하는 등 지역 물가 안정을 위한 노력을 이어왔다.

이 같은 성과에 따라 파주시는 행정안전부로부터 특별교부세 2000만원을 확보하게 됐다.


파주시 관계자는 "이번 선정은 물가 안정을 위해 협력해 준 시민과 지역 상인, 그리고 현장에서 행정을 수행한 공직자들의 노력이 종합적으로 반영된 결과"라며 "앞으로도 관계 기관과 협력해 시민이 체감할 수 있는 물가 안정 시책을 지속적으로 추진해 나가겠다"라고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
