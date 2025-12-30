본문 바로가기
[인사] 의성군 (2026년 1월 1일 자)

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.30 07:00

의성군

◆ 부면장 직위 부여 금성면 김희웅

◆ 보직 변경 홍보과 홍보 미디어 장수용

정보 통계 황연희 기획조정실

기획예산과(AI 데이터) 임정수

총무 새마을과(인사) 박현주

재무과(징수) 김회진

민원과(지적) 장홍규

관광복지국

관광문화과(관광기획) 윤준웅

청년정책과(인구정책) 김외경

청년정책과(생활체육) 이성재

미래산업과(기업투자) 김동길

미래산업과(바이오 육성) 한산

미래산업과(단지 조성) 여동익

통합돌봄과(돌봄 기획) 이명화

사회보장과(생활 보장) 김선영

안전 환경국

농촌 활력과(경관디자인) 고종대

농촌 활력과(주민자치) 허우석

신공항지원과(공항지원) 박우재

건축과(복합허가) 김동림

환경축산과(환경정책) 권기환

환경축산과(자원순환) 김종찬

보건소

치매 안심 이수경

진료 류성숙

농업기술센터

농업정책과(농정기획) 조성훈

유통정책과(식품산업) 곽병일

읍·면

점곡면(민원 재정) 임대한

점곡면(산업경제) 김동진

비안면(찾아가는 보건복지) 정선주

신평면(산업경제) 오종섭


◆ 보직 부여 기획조정실

재무과(재산관리) 정미경

관광복지국

관광문화과(문화예술) 김정희

사회보장과(희망 복지) 강선아

사회보장과(통합조사) 임호영

안전 환경국

건축과(건축허가) 손승철

환경축산과(탄소중립) 이순옥

농업기술센터

농업정책과(농업인 지원) 윤현경

유통정책과(친환경농업) 오진석

유통정책과(과수 특작) 김강민

사업소

상하수도사업소(상수도) 권세민

읍·면

춘산면(찾아가는 보건복지) 임정숙

가음면(민원 재정) 조재희

구천면(산업경제) 이도훈





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
