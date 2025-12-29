본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]오산시

입력2025.12.29 18:06

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<4급 전보> ▲기획재정국장 이제구 ▲자치행정국장 김홍기 ▲경제문화국장 최선호 <5급 전보> ▲세정과장 김성복 ▲민원여권과장 김성주 ▲토지정보과장 최금미 ▲기업일자리과장 김선옥 ▲도시정책과장 김윤상 ▲도로과장 최유병 ▲자원순환과장 정상범 ▲수도과장 최정철




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡, 1인당 5만원 지급…1.6조원 고객 보상안 발표

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

통합 넥타이 매고 출근… 소통 '청와대 시대' 연다

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기