하남시, 유니온타워 전망대 1월 1일 오전 7시 개방

이종구기자

입력2025.12.29 16:37

경기 하남시(시장 이현재)는 2026년 병오년(丙午年) 새해 첫날을 맞아 유니온타워 전망대를 2시간 앞당겨 개방하고 시민들에게 도심 속에서 해돋이를 감상할 수 있는 특별한 시간을 제공한다고 29일 밝혔다.

유니온타워 전망대. 하남시 제공

유니온타워 전망대. 하남시 제공

이번 조기 개방은 새해의 출발점에서 시민들이 각자의 소망과 다짐을 되새기며 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 마련됐다.


조기 개방은 2026년 1월 1일 하루만 진행되며 평소 오전 9시에 개방되는 전망대를 이날만 오전 7시부터 운영한다. 새해 첫 일출은 오전 7시 47분께로 예상된다.

높이 105m의 하남 유니온타워 전망대는 360도로 탁 트인 시야를 갖춘 하남의 대표적인 전망 명소로, 한강과 검단산, 예봉산 등 주변의 수려한 경관을 한눈에 조망할 수 있다. 조기 개방에 따라 시민들은 전망대에서 검단산 능선 너머로 떠오르는 새해 첫 태양을 감상할 수 있을 것으로 기대된다.


행사 당일 전망대 입장 인원은 총 200명으로 제한되며, 1층 로비에서 선착순으로 번호표를 배부해 질서 있게 입장하도록 운영된다. 엘리베이터 동선 분리와 현장 안내 인력 배치 등을 통해 혼잡을 최소화하고 안전한 관람 환경을 유지할 계획이다.


시는 행사 전 사전 안전점검을 실시하고, 안전요원 배치와 인원 통제, 비상 상황 대응 체계를 가동해 시민들이 불편 없이 해맞이를 즐길 수 있도록 운영에 만전을 기할 방침이다.

시 관계자는 "2026년 새해 첫해를 바라보며 시민 모두가 희망찬 출발을 할 수 있는 시간이 되길 바란다"며 "유니온타워 전망대가 시민 일상 속에서 의미 있는 순간을 함께하는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 운영해 나가겠다"고 말했다.


한편, 하남 유니온타워 전망대는 평소에도 시민과 방문객에게 개방되는 열린 전망 공간으로, 앞으로도 계절과 시기에 맞춘 다양한 시민 체감형 운영을 이어갈 예정이다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
