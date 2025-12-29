[속보]우리금융 차기 회장 후보 임종룡…연임 성공

임종룡 우리금융그룹 회장이 차기 회장 후보로 내정돼 사실상 연임에 성공했다. 우리금융은 29일 회장후보추천위원회를 열고 임 회장을 차기 대표이사 회장 최종 후보로 선정했다고 밝혔다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr



