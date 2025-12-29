[르포]"살릴 수 있었잖아"…공항 메운 통곡, 1주기 추모식 엄수

12·29 여객기 참사 1주기 추모식

가족 이름 불리자 곳곳서 절규 터져

1천여명 추모 행렬, 커피 나눔도

"진실 밝혀지고 책임 물어야"

29일 전남 무안국제공항에서 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 추모식이 진행되고 있다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘



"살려내! 집에 돌아와 줄 순 없겠니." 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 추모식이 엄수된 29일 전남 무안국제공항.

이날 오전 9시 3분께 참사 발생 시각을 알리는 추모 사이렌이 울려 퍼지자 공항에 있던 유가족과 추모식 참석자들은 발걸음을 멈추고 고개를 숙였다.

참사 이후부터 유족들이 지내며 여전히 자리를 지키고 있는 쉘터는 그동안 얼마나 간절하고 힘든 싸움을 유족들이 해왔는지 짐작케 했다. 공항은 1년 전으로부터 시간이 멈춘 듯했으며, 유족들은 과거 카페였던 공간과 대합실 등의 모니터에서 나오는 추모식을 지켜봤다.

추모식에선 '집으로 오는 길'을 주제로 한 추모 공연이 진행됐다. 이 공연에선 태국 방콕에서 한국행 비행기가 출발한 당시를 배경으로 희생자들의 이름이 한 명씩 호명됐는데, 희생자들의 이름이 불릴 때마다 객석 중앙 통로에는 고인의 이름이 적힌 탑승권이 하나씩 바닥에 놓였다.

그리운 가족의 이름이 불리자 공항 1층과 2층 곳곳에선 유가족의 절규가 터져 나왔다. 유족들은 손수건으로 흘러나오는 눈물을 닦아냈고, 가슴을 부여잡고 옆에 앉은 가족에게 몸을 기대 흐느꼈다. "제발 돌아와 줄 순 없겠니. 살려내"라는 울음이 공항을 가득 메웠다.

쉴 새 없이 통곡이 이어지자 공연에 임한 배우들조차 눈물을 흘리며 무대를 이어갔다.

곧 도착한다는 가족의 메시지에 "왜 전화가 안 돼?"라고 수없이 되묻던 그 날의 기록이 스크린을 통해 재현되자 공항 안은 더 깊은 울음으로 잠겼다.

바닥에 가지런히 놓였던 탑승권은 하나둘 정리되고 파란 리본으로 묶인 추모 메시지 박스가 유가족들의 손에 전달됐다.

가수 이은미의 노래로 추모식이 막을 내렸어도 유가족들은 쉽게 자리를 떠나지 못하고 무대 위 세워진 가족의 명패를 오랫동안 바라봤다.

29일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 추모식에서 김유진 유가족협의회 대표가 추모사를 하고 있다. 민찬기 기자 원본보기 아이콘

김유진 유가족협의회 대표는 추모사를 통해 "유가족들이 진정 원하는 것은 179명이 다시 모두 살아 돌아오는 것이다. 그러나 불가능하다는 것을 알고 있다"며 "179분의 희생이 헛되지 않도록 진실이 끝내 밝혀지고 책임이 반드시 물어질 수 있도록 멈추지 않겠다"고 말했다.

29일 전남 무안국제공항 1층에 마련된 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 분향소에 추모객들이 헌화하고 있다. 민찬기 기자 원본보기 아이콘

1층 한 쪽에 마련된 분향소에서도 추모·헌화 행렬이 이어졌다. 추모객은 희생자 이름이 새겨진 명패 앞에 멈춰서서 묵념을 올렸다. 명패 앞에는 추모객들이 남긴 꽃이 빼곡했다. 이날 오전 기준 1,000여명의 시민이 분향소를 찾았다.

이날 추모식은 '막을 수 있었다, 살릴 수 있었다, 밝힐 수 있다'는 슬로건으로 진행됐다. 2층 한 벽면에는 비행기 탑승권을 본떠 만든 추모 메시지도 눈에 띄었다. 추모객과 유족들은 "한순간도 잊을 수 없어. 꿈에라도 한번 와주지", "하늘에선 항상 건강하고 편안하고 행복해", "희생자들의 삶을 기억하겠습니다"라는 메시지를 남겼다.

1층 공항 입구에선 실로암사람들에서 커피 나눔을 진행했다. 이들은 전날부터 무안공항을 지키며 따뜻한 커피와 차 3,000잔을 준비해 공항을 찾은 유족과 시민 등 모두 자유롭게 따뜻한 위로를 나눌 수 있도록 했다.

김용목 ㈔실로암사람들 대표는 "지난 1월 1일 무안공항에서 커피 무료 나눔 행사를 진행했을 때 유족들로부터 위로가 될 수 있었다고 전해 들었다"며 "간단한 차 한잔이지만, 시민들이 참사를 공감하고 서로 마음이 연결돼있음을 전달하고 싶어 나눔에 나섰다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



