고창군 '농악 상쇠 이명훈' 전북도 무형유산 보유자

전북 고창농악 상쇠 이명훈 현 고창농악보존회 고문이 전북특별자치도 무형유산 보유자로 인정받았다.

29일 군에 따르면 이명훈 고문은 1990년대 초부터 고창 농악을 배우고 익히며 전승 활동에 헌신해 왔으며 고창 농악 전문교육기관인 고창농악전수관을 운영하며 후학 양성과 체계적인 전수 교육에 힘써왔고, 현재는 ㈔고창농악보존회 고문으로 활동하고 있다.

이번 인정은 개인의 성취를 넘어, 고창 농악의 역사적 가치와 문화적 중요성을 공식적으로 확인하는 의미 있는 성과로 평가된다.

고창 농악 40년 역사 가운데 무려 35년간 현장을 지켜온 그는 최근 고창 농악 40주년 기념사업 추진위원장을 맡아 고창 농악의 위상을 높이는 데에도 큰 역할을 했다.

특히 이명훈 고문은 1998년부터 10년에 걸쳐 고창 농악의 기록과 정리에 집중하며 '고창 농악', '고창의 마을굿' 등 총 3권의 저서를 발간했다. 이를 통해 고창 농악의 체계적인 기록을 남기고 학술적 기반을 마련하는 데 앞장섰다는 평가를 받고 있다.

이러한 헌신적인 노력의 결과, 고창 농악은 현재 연간 수천 명이 전수 교육에 참여하는 대표적인 농악 전승 모델로 자리 잡았으며 공연은 온라인 예매가 개시된 지 몇 분 만에 매진될 정도로 높은 관심을 받고 있다.

또 전국 각지의 대학 풍물 동아리 학생들에게 고창 농악 전수는 필수 과정으로 인식되고 있다. 고창농악전수관에서는 20여 개의 교육 프로그램과 함께 연간 60~80회의 공연이 활발히 운영되고 있다.

고창군수는 "이명훈 고문의 '고창 농악 상쇠' 보유자 인정을 통해 고창 농악이 더욱 빛나는 호남의 얼로 자리매김하고, 지역의 문화적 자부심을 드높이는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고창 농악의 활성화와 전승을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이번 보유자 인정은 고창 농악이 앞으로도 우리 전통문화의 정수를 보여주는 중요한 무형유산으로서 그 맥을 이어가는 데 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.





