본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국립중앙도서관, 함께하는음악저작권협회와 업무협약..."ISNI로 창작자 정보 국제 통합 관리"

서믿음기자

입력2025.12.29 09:42

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

29일 업무협약 체결

국립중앙도서관은 국내 음악 창작자의 국제적 식별을 강화하기 위해 음악저작권 신탁관리단체인 사단법인 '함께하는음악저작권협회'와 ISNI-KOREA 컨소시엄 업무협약을 체결한다고 29일 밝혔다.

ISNI-KOREA 누리집. 국립중앙도서관 제공

ISNI-KOREA 누리집. 국립중앙도서관 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약으로 '함께하는음악저작권협회'는 ISNI-KOREA 컨소시엄의 16번째 참여 기관으로 합류해, 한국음악저작권협회와 한국음악실연자연합회 등과 함께 음악 분야 저작권 정보를 국제표준이름식별자(ISNI) 데이터와 연계하게 된다.


ISNI는 연구자, 작가, 실연자 등 창작자 개인이나 단체의 공적 신원에 부여되는 16자리 국제표준식별번호로, 동명이인 문제를 해결하고 창작자 정보를 국제적으로 통합 관리할 수 있는 체계다. 세계 주요 도서관과 출판·음악 산업 전반에서 활용되고 있다.

국립중앙도서관은 이번 협약을 통해 ISRC, UCI 등 다양한 식별체계와 ISNI 연계를 확대해 음악 저작권 정보의 신뢰성을 높이고, 저작권 관리와 창작자 권익 보호에 기여할 것으로 기대하고 있다.


류은영 국가서지과장은 "음악 분야 주요 단체들이 ISNI 체계 안에서 협력함으로써 국가 차원의 창작자 식별 기반이 한층 강화됐다"며 "앞으로도 다양한 분야와의 협력을 지속하겠다"고 말했다.


국립중앙도서관은 2016년부터 한국 ISNI 등록기관으로서 ISNI-KOREA 컨소시엄을 운영하며, 누리집을 통해 ISNI 발급과 연계 서비스를 제공하고 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

WP "中, 핵탄두 생산시설 확장…전면적 군비경쟁 준비"

새로운 이슈 보기